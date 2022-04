Einschaltquoten: Starke Fußball-Konkurrenz für "Wien-Krimi" im Ersten

Der von Mona Film und Tivoli Film produzierte Wien-Krimi: Blind ermittelt - Die nackte Kaiserin" blieb gestern mit 5,2 Mio. Zuschauern (MA: 18,9 Prozent) um knapp 800.000 Zuschauer und drei Prozentpunkte hinter dem in der vergangenen Woche ausgestrahlten Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Prater" zurück. Grund für den Zuschauerschwund: RTL übertrug ab 21 Uhr, als der Krimi im Ersten noch lief, das Europa-League-Halbfinale zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt; in der ersten Halbzeit waren 4,94 Mio. Zuschauern (MA: 17,5 Prozent) vor den Bildschirmen live dabei, in der zweiten waren es ab 22 Uhr 5,51 Mio. Zuschauer (MA: 23,7 Prozent). Das ZDF kam gestern Abend mit zwei Folgen der Serie "Doktor Ballouz" auf 3,2 Mio. Zuschauer (MA: zwölf Prozent) bzw. 3,27 Mio. Zuschauer (MA: 11,6 Prozent); ein Minus von jeweils rund 400.000 Zuschauern im Vergleich zu den Auftaktwerten der aktuellen Staffel in der Vorwoche,

Bei den 14- bis 49-Jährigen bekam vor allem "Germany's Next Topmodel" die RTL-Fußballkonkurrenz zu spüren. Die ProSieben-Castingshow kam gestern in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 17 Prozent, zweieinhalb Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Für die RTL-Fußballübertragung standen in der ersten bzw. zweiten Halbzeit 14/49-Marktanteile von 22,6 und 27,7 Prozent zu Buche.

Vox verzeichnete für das Agentenkomödiensequel "R E D" einen Marktanteil von 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der "Wien-Krimi" im Ersten kam in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 8,2 Prozent. Mit sechs Prozent lag die Sat1-Show "Kühlschrank öffne Dich - Das Duell der Kochprofis" knapp eineinhalb Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert. Kabel eins startete gestern das neue Dokuformat "Über Geld spricht man doch", in dem elf Familien ihre Finanzen offenlegen und darüber sprechen, wofür sie ihr Geld ausgeben; der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,9 Prozent. Auf 4,5 Prozent in dieser Zielgruppe kam die RTLZWEI-Doku-Soap "Dickes Deutschland - Unser Leben mit Übergewicht", ein Plus von knapp einem Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche.