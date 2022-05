ITFS-Leiter Ulrich Wegenast: "Die Diversifizierung schreitet voran"

Morgen startet das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart. Wir sprachen mit dem künstlerischen Leiter Ulrich Wegenast über Trends im Animationsfilm, die Veränderungen im Markt und die Herausforderungen einer hybriden Ausgabe.

Welche Trends bei den Themen und Formen des aktuellen Animationsfilmschaffen lassen sich entdecken?

ULRICH WEGENAST: Die europäische Animation fällt weiterhin mit eigenen Themen und eigener Filmsprache auf. In diesem Jahr ist etwa das hybride Format aus Dokumentarfilm und Animationsfilm, das Animadok, besonders prominent vertreten mit Flee" aus Dänemark. "Flee", in dem ein homosexueller Mann porträtiert wird, der als Kind aus Afghanistan flüchtete, gewann beim Europäischen Filmpreis und war bei den Oscars als bester Dokumentar-, bester Animations- und bester internationaler Film nominiert. Auch Die Odyssee", eine französisch-tschechisch-deutsche Produktion, die auf Glas gemalt ist, greift das Thema Flucht auf. "My Sunny Maad" aus französisch-tschechisch-slowakischer Produktion erzählt vom schwierigen Alltag einer Familie in Afghanistan. Alle drei Titel waren bereits sehr erfolgreich bei Festivals und Kritik.

Nur "Die Odyssee" hat hierzulande einen regulären Kinostart, "My Sunny Maad" und "Flee" nicht.

ULRICH WEGENAST: Der Animationsfilm jenseits von Disney tut sich schwer in Deutschland, wo der Markt ganz anders tickt als etwa in Frankreich, wo das Animadok Waltz with Bashir" im Kino sehr gut ankam. Die Diversifizierung im Animationsmarkt schreitet aber voran. Es gibt eine langsame und stetige Entwicklung, dass solche Filme auch von einem Kinopublikum gesehen werden. Hierzulande werden mehr Koproduktionen gemacht. Auch größere Player wie Studio 100 zeigen inzwischen auch Interesse an Titeln für ein etwas älteres Publikum. Außerdem engagieren sich mehr Verleiher in dem Bereich. Der Strategiewechsel von Disney, der große Kinotitel wie den Oscar-prämierten Encanto" nur kurz exklusiv im Kino zeigte und Rot" direkt bei Disney+ startete, eröffnet kleineren Animationstiteln die Chance, ins Kino zu kommen. "Die Odyssee" wird dort aber keine Bäume ausreißen. Beim klassischen Animationsfilm für Kinder ist Deutschland noch ganz gut aufgestellt, mit 300.000 bis über 500.000 Besuchern hierzulande. Und auch im Ausland funktioniert der deutsch produzierte Animationsfilm ganz gut. Animationsfilm funktionierte ja schon immer global. Diese Tendenz verstärkt sich.

Wir als Festival spüren die Veränderung im Kinomarkt stark. Wir dienen immer weniger als Promotionplattform für kommende Kinostarts, sondern sind für die Weltvertriebe oft die einzige Möglichkeit einer Kinoauswertung für ihren Titel in einem Land. Mit unserem Kurzfilmprogramm und manchmal auch mit Langfilmen touren wir in 100 Städten und betätigen uns so selbst als Verleih. Als Festival unterstützen wir die Kinos. Früher haben wir bei ihnen angeklopft und gefragt, ob wir dort etwas zeigen dürfen und dann oft gehört, dass sie ausgelastet sind. Jetzt freut man sich über unser Angebot mit einem Fixpreis. Als Festival fällt man immer mehr in die Rolle eines Eventkinos.

Bei den Plattformen wird dafür vermehrt auch Animation geboten, teils für ein älteres Publikum. Vor kurzem war "Arcane" sogar ein Hit bei Netflix.

ULRICH WEGENAST: Ja. die Plattformen werden in dem Bereich immer aktiver und probieren als Eigenproduktionen auch ungewöhnlichere und erwachsene Stoffe und Formate aus. Wir haben mit "The House" eine Stop-Motion-Animation von Netflix im Programm, bei der die belgische Filmkünstlerin Emma de Swaef und die schwedische Regisseurin und Autorin Niki Lindroth von Bahr, die mit ihren Kurzfilmen zu Gast bei uns waren, beteiligt sind. Ein weiteres Beispiel für einen erwachsenen Stoff ist die zweite Staffel von Undone" bei Amazon Prime Video, bei der der Niederländer Hisko Hulsing Regie führte, ebenfalls ein regelmäßiger Gast bei uns. Wir würden uns wünschen, dass sich die öffentlich-rechtlichen Sender hierzulande auch solche Projekte trauen würden. Sie könnten damit neue Publikumsschichten erobern bzw. zurückerobern. Bei Live-Action-Filmen und Serien gibt es ja bereits Kooperationen zwischen Sendern und Plattformen. Das könnte sich auch auf die Animation ausweiten. Überlegungen in dieser Richtung gab es, als Amazon Prime Video Partner beim Festival war.

Animationsstoffe zeichnen sich durch ihre Zeitlosigkeit aus, wenn man etwa an manchen japanischen Content denkt, der sich auch Jahre später noch auswerten lässt sei es im Streaming oder in den anderen Distributionsformen. Aktuell läuft manches davon im Kino als Event besser als reguläre Filmstarts.

Wie hat sich die Pandemie bemerkbar gemacht? Etwa bei der Zahl der Einreichungen?

ULRICH WEGENAST: Corona ist an der Animationsbranche relativ spurlos vorbeigezogen, mit vereinzelten Ausnahmen. Die Firmen sind weniger anfällig, weil sie diversifizierter aufgestellt sind und neben Serien und Filmen auch Games herstellen, mit VR-Projekten und Figurenentwicklung mehr Auftragsarbeiten auch in der Werbung übernehmen als klassische Filmproduktionsfirmen.

Wir hatten in diesem Jahr einen Einreichungsrekord mit über 2000 Titeln. Nur bei den Hochschulen gab es einen bedauerlichen Rückgang, weil viele Aktivitäten dort nicht stattfinden konnten. Dass die Branche so unbeschadet davonkam, liegt auch an den Coronahilfen. Bei Animation spielt auch mit hinein, dass sie nicht nur als Unterhaltungs-, sondern auch als Kommunikations- und Bildungsmedium Nutzungsmöglichkeiten bietet. Der Bildungsbereich hat im Zuge von Corona an Bedeutung gewonnen. Man denke etwa an Lernplattformen, spielerische Wissensvermittlung.

Findet Corona auch inhaltlich in den Filmen ihren Niederschlag?

ULRICH WEGENAST: Beim Nachwuchs- und Kurzfilm schlagen sich aktuelle Themen immer schneller durch. Der Kurzfilm ist ja ein Seismograf für Themen und Formen, die sich oft erst fünf bis zehn Jahre später im Langfilmbereich manifestieren. Wir zeigen eine Reihe pandemischer Filme von klassisch erzählt bis experimentell. Auch Nachhaltigkeit war und ist ein Thema, das viel aufgegriffen wird und wir mit dem Trickstar Nature Award würdigen.

Zu den Inhalten möchte ich noch ergänzen und betonen, dass natürlich nicht nur ernste, brennende gesellschaftliche Probleme behandelt werden, sondern in Alice-im-Wunderland-Manier auch fantastische Welten erforscht werden, was Animation besonders auszeichnet.

Was sind die technologischen Neuerungen?

ULRICH WEGENAST: Bereits seit langem wird mit Game Engines gearbeitet, die sich immer weiter durchsetzen und längst nicht mehr nur für die Prävisualisierung genutzt werden, sondern wie Unity oder Unreal bei der Filmherstellung selbst und sie viel schneller macht. Schön ist, dass trotzdem an traditionellen Techniken wie Stop-Motion oder Malerei oder Kreidezeichnung festgehalten wird. Viele Filme sind Mischformen, sind handgemalt und computergestützt, nutzen 2D und 3D.

Wie sieht es mit neuen Finanzierungsmodellen aus?

ULRICH WEGENAST: Durch unseren Trickstar Business Award versuchen wir neuartige Finanzierungsmodelle zu unterstützen. Eine höchst ungewöhnliche Finanzierungsform gab es bei Loving Vincent", zu dem die im Film gezeigten Gemälde verkauft wurden. Außerdem gab es über eine Kooperation mit dem Van Gogh Museum Merchandisingeinnahmen, die es sonst bei künstlerischen Animationsfilmen nicht gibt.

Nach zwei Digitalausgaben findet das Festival nun hybrid statt. Was sind die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten?

ULRICH WEGENAST: Wir haben in zwei Coronajahren sehr viel gelernt. Man darf aber nicht unterschätzen, dass Stream, Mediathek und VR-Raum, kostenintensiv sind. Wir haben eine Open-Air-Location auf dem Schlossplatz, bei deren Vorführungen oft 7000 bis 8000 Leute vor Ort sind, deren Vorführungen wir größtenteils auch streamen. Wir versuchen damit im Sinne von regionalem Stadtmarketing das Festival, den Ort in die Welt hinauszutragen. Als hybrides Festival sind wir überregional präsent, aber auch nur auf Deutschland bezogen ist es nicht so einfach, für einen Langfilm die Rechte zu bekommen. Unsere VR-Präsenz, dort gibt es auch Ausstellungen und ein Kino, ist zum einen Experiment und ergänzt den weiterhin eingeschränkten sozialen Aspekt des Festivals. Viele chinesische Kolleg:innen aus der Branche haben sich angemeldet, um zumindest online dabei zu sein und sich austauschen zu können.

Nächstes Jahr feiert das Trickfilmfestival 30. Geburtstag. Was planen Sie?

ULRICH WEGENAST: Nachdem wir bei der 25. Edition des ITFS schon sehr retrospektiv waren und einen großen Sammelband und eine spezielle Website zur Geschichte des Trickfilm-Festivals publiziert haben, werden wir bei der 30. Ausgabe gar nicht so sehr in die Vergangenheit schauen! Wäre es nicht sogar spannender, beim ITFS zu thematisieren, wie sich Animation und Games in den kommenden 30 Jahren entwickeln werden? Von daher wird das ITFS 2023 noch mehr zum Zukunftslabor für Kino und Animation, VR und interaktive Inhalte!

Das Interview führte Heike Angermaier