FFF Bayern fördert neue Projekte von SamFilm, Alireza Golafshan und neuen Eberhofer

Mit insgesamt rund 6,3 Mio. Euro fördert der FilmFernsehfonds Bayern aktuell mehr als 30 Projekte. Allein 4,4 Mio. Euro gehen in die Produktionsförderung von acht Kinofilmen. Die größte Einzelsumme geht mit einer Mio. Euro an SamFilm für den Familienfilm "Wow! Nachricht aus dem All", den Felix Binder nach einem Drehbuch von Marc Meyer inszenieren wird. Erzählt wird die Geschichte von zwei Außenseiter-Teenagern, denen niemand glaubt, als sie mit ihrem selbst gebauten Radioteleskop Signale von Außerirdischen empfangen haben wollen. Bei einem Besuch des ESA-Weltraumhafens werden die beiden versehentlich ins All geschossen, wo sie sich auf die Suche nach den Aliens machen.

800.000 Euro zugesprochen wurden Wiedemann & Berg Film für die neue Komödie von Alireza Golafshan, "Fifty Fifty", zu der Golafshan auch das Drehbuch schreibt. Darin flammt die Liebe zwischen Marion und Andi, die eigentlich denken, glücklich geschieden zu sein, im Familienurlaub wieder auf. Doch das möchte der gemeinsame Sohn Milan mit allen Mitteln verhindern.

Mit 700.000 Euro fördert der FFF Bayern aktuell die nächste Eberhofer-Krimi-Verfilmung Rehragout-Rendezvous" (Constantin Film), die Ed Herzog nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Stefan Betz geschrieben hat, inszenieren wird. Der erneut von Sebastian Bezzel gespielte Franz Eberhofer hat diesmal einiges an Problemen am Hacken: die von Enzi Fuchs gespielte Oma hat beschlossen, die gesamte Familie nicht mehr bekochen zu wollen, und Franz' Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) hat Franz' Posten als eine der ersten Amtshandlungen, nachdem sie zur stellvertretenden Bürgermeisterin ernannt wurde, auf eine Halbtagsstelle zusammengestrichen, damit sich Franz besser um den gemeinsamen Sohn Pauli kümmern kann. Franz ist in einer Männlichkeit gekränkt - doch dann läuft er bei zwei Fällen zusammen mit dem Birkenberger Rudi (Simon Schwarz) wieder zur Höchstform auf.

550.000 Euro hat der FFF Bayern aktuell an Trimafilm für das Drama Etwas ganz Besonderes", den Eva Trobisch nach eigenem Drehbuch inszenieren wird. 500.000 Euro und ein Erfolgsdarlehen in Höhe von 200.000 Euro erhält Constantin Film für Til Schweigers spätes Sequel Manta Manta 2", zu dem Schweiger zusammen mit Peter Grandl, Miguel Angelo Pate, Michael David Pate und Murmel Clausen auch das Drehbuch schreibt. Ebenfalls eine halbe Mio. Euro wurden Pantaleon Films zugesprochen für die Dramödie "791 KM", die Tobias Baumann nach einem Drehbuch von Gernot Gricksch, Thomas Schmitt und Christian Huber inszenieren wird. Im Mittelpunkt stehen fünf völlig unterschiedliche Menschen, die sich während eines Sturms ein Taxi von München nach Hamburg teilen. Streit und Chaos während der Fahrt sind vorprogrammiert. Doch dann kommt es zu einer gemeinsamen Verbindung, die keiner für möglich gehalten hätte.

Weitere FFF-Förderungen gehen u.a. an die Stoffentwicklung von Maggie Perens Liebesfilm "Gefederte Elefanten" (Dreifilm) und Dirk Ahners Biopic "Michael Ende - Die ganze Welt ist eine große Geschichte" (Tellux Film), die jeweils 35.000 Euro erhalten.

