Alireza Golafshan macht "Fifty Fifty"

Im letzten Interview mit Blickpunkt:Film sagte Alireza Golafshan: "Ich bin in Vorbereitung für einen dritten Film, es gibt bereits ein Drehbuch, Justyna Müsch ist wieder als Produzentin an Bord. Es ist... eine Komödie. Ich sehe die Komödien als Trilogie, die ich nun auch zum Abschluss bringen will. Bei meinem vierten Film will ich dann einen Tapetenwechsel und auch meine dunkle Seite ans Licht bringen".

Jetzt steht jedenfalls fest, wie der Titel seiner dritten Komödie heißt: "Fifty Fifty". Darin steht ein elfjähriger Junge im Mittelpunkt. Dessen Eltern sind glücklich geschieden - dachten sie zumindest. Denn im Familienurlaub keimt ihre alte Liebe plötzlich wieder auf. Nur haben sie nicht damit gerechnet, dass der gemeinsame Sohn dies mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Der FFF Bayern förderte das Projekt von Wiedemann & Berg Filmproduktion mit 800.000 Euro.