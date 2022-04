Foto des Tages: "Das Glaszimmer" feiert Premiere in München

Kino

[Bild] Die berührende Botschaft von "Das Glaszimmer", dass "Familie und Freundschaft wichtiger sind als jegliche Ideologie" - nie aktueller als in diesen Zeiten. Pünktlich zum Kinostart am 28. April fand nun die Premiere im Rio Filmpalast in München statt. Zu den Premierengästen zählten neben Regisseur Christian Lerch und Lieblingsfilm-Produzent Robert Marciniak auch die HauptdarstellerInnen Hannah Yoshimi Hagg, Xari Wimbauer und Luis Vorbach, die SchauspielerInnen Kathrin Anna Stahl, Barbara Romaner und Johann Schuler, Autor Josef Einwanger und viele weitere bewegte Gäste im vollbesetzten Kino am Rosenheimer Platz. Das bei der Premiere entstandene Foto zeigt (hi., v.l.n.r.): Kathrin Anna Stahl (Nebenrolle), Josef Einwanger (Autor), Robert Marciniak (Produzent), Hannah Yoshimi Hagg (Hauptdarstellerin), Christian Lerch (Regisseur), Barbara Romaner (Nebenrolle), Johann Schuler (Nebenrolle) sowie (vo.,v.l.n.r.): Alexandre Dupont-Geisselmann (Geschäftsführung farbfilm verleih), Luis Vorbach (Hauptdarsteller), Xari Wimbauer (Hauptdarsteller) und David Benkovitch (Nebenrolle). Foto: Markus Mühlbauer (PR-Veröffentlichung)