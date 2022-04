SamFilm mit neuem Family-Entertainment-Stoff "Wow! Nachrichten aus dem All"

Die auf Familienstoffe spezialisierte, erfolgreiche Münchner Produktionsschmiede SamFilm arbeitet an einem neuen Kinoprojekt für den Family-Entertainment-Bereich. Für die Geschichte geht's sogar ins Weltall.

Die auf Familienstoffe spezialisierte, erfolgreiche Münchner Produktionsschmiede SamFilm arbeitet an einem neuen Kinoprojekt für den Family-Entertainment-Bereich. Umgesetzt werden soll Marc Meyers Drehbuch "Wow! Nachrichten aus dem All" (vormals unter dem Titel "Kinder im Weltall" vom Kuratorium junger deutscher Film gefördert). Der FFF Bayern förderte das Vorhaben mit einer Million Euro. Für die Regie ist Felix Binder vorgesehen, bekannt und preisgekrönt für seine Inszenierungen der Erfolgsserie "Club der roten Bänder" sowie des gleichnamigen Kinofilms.

Im Mittelpunkt von "Wow! Nachricht aus dem All" stehen zwei elfjährige Außenseiter, die ein Radioteleskop gebaut haben und fest davon überzeugt sind, Signale von Außerirdischen zu empfangen. Das glaubt ihnen natürlich keiner. Während eines Besuchs im ESA-Weltraumhafen werden sie versehentlich ins All geschossen - wo sie sich auf die Suche nach den Aliens machen. Aber auf der Erde will nicht jeder, dass sie fündig werden.