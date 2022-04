Kinocharts Deutschland Trend: Unveränderte Potter-Power

Und wieder ein Wochenende, an dem Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" die Spitzenposition der deutschen Kinocharts verteidigen wird: Gestern kam der Film aus dem Potterverse zum Auftakt des vierten Wochenendes auf knapp 20.000 Besucher und 190.000 Euro Umsatz. Ein komplettes Wochenende mit etwa 180.000 Zuschauern scheint greifbar. Die Neustarts taten sich schwer. Nummer zwei war gestern der einmalige Dolby-Atmos-Listening-Event einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung des neuen Rammstein-Albums "Zeit": 16.500 Fans der Band spülten 83 Kinos 170.000 Euro in die Kassen.

Platz drei ging an The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt", der gestern 9000 Tickets verkaufen und damit knapp 80.000 Euro umsetzen konnte. Mit einem Gesamtwochenende mit 75.000 Besuchen ist zu rechnen. Dahinter folgt mit Downton Abbey II: Eine neue Ära" der erste reguläre Neustart, der in 413 Kinos 7500 Kinogänger und knapp 75.000 Euro Umsatz erzielen konnte. Bis Sonntag sollten 65.000 Zuschauer möglich sein. Die Top fünf beschließt The Northman", der sein zweites Wochenende mit 6000 verkauften Tickets und 55.000 Euro Einspiel beginnt. Ein Gesamtwochenende mit knapp 50.000 Zuschauern sollte möglich sein.

Auf Platz sieben startet der deutsche Berlinale-Hit Rabiye Kurnaz gegen George W Bush" von Regisseur Andreas Dresen, der in 143 Kinos 2600 Eintrittskarten verkaufen und damit 23.000 Euro umsetzen konnte. Bis Sonntag kann man mit bis zu 25.000 Besuchern rechnen. Auf Platz acht folgt der amerikanische Überraschungshit Everything Everywhere All At Once", dem in 62 Kinos 2000 Zuschauer und 17.000 Euro Kasse beschieden waren. Wolke unterm Dach" von Alain Gsponer startet auf Platz 13 mit 850 Besuchern und 7200 Euro in 234 Kinos. Schließlich findet sich noch auf Platz 18 Das Glaszimmer" mit 400 gelösten Tickets und 2600 Euro Umsatz in 26 Kinos sowie auf Platz 20 "Die Saat" mit 200 Besuchern und 2000 Euro Einspiel in 13 Kinos.