Nach dem Aktienschock: Quo vadis, Netflix?

In der veröffentlichten Transkription des Bilanz-Interviews mit dem Netflix-Management nach Bekanntgabe der Quartalszahlen fällt es nicht so auf. Der Moment, als ein in Stein gemeißeltes Gesetz, ein über die Jahre unverrückbares Tabu gebrochen wurde. Zunächst monologisiert Chief Product Officer Greg Peters über die Gestaltung der Abo-Tarife und erzählt das, was er bei gleicher Gelegenheit schon so oft gesagt hat. Dass Preisänderungen umsatzsteigernd seien, und ja, manchmal auch zu ein wenig Abwanderung führen würden. Aber eigentlich, so Peters, mache man das, was man schon immer gemacht habe. Mit mehr Gebühreneinnahmen noch "mehr großartige Geschichten" zu realisieren. Einzelne Satzbausteine kennt man schon aus der Vergangenheit. Peters beendet seine Ausführungen mit dem Hinweis, dass es "keine großen Änderungen" geben werde, und man an dem Plan festhalte, den man eben habe. In der Videoaufzeichnung wird nun Finanzvorstand Spencer Neumann - abweichend von der Textfassung - eingeblendet, der aber nicht zu Wort kommt, weil Firmengründer Reed Hastings verbal dazwischen grätscht. Ist in diesem Augenblick dem Co-CEO der Kragen geplatzt? Sekunden zuvor war noch von "no major changes" die Rede. Jetzt sagt Hastings, dass geringere Abopreise mit Werbung ein Weg seien, um die Preisspanne zu verbreitern: "Und diejenigen, die Netflix verfolgt haben, wissen, dass ich gegen die Komplexität der Werbung bin und ein großer Fan der Einfachheit des Abonnements. Aber so sehr ich das auch befürworte, bin ich doch ein größerer Fan der Wahlfreiheit der Verbraucher. Und den Verbrauchern, die gerne einen niedrigeren Preis hätten und werbetolerant sind, bekommen was sie wollen. Das ist also etwas, das wir uns gerade ansehen. Wir versuchen, das in den nächsten ein oder zwei Jahren herauszufinden." Um ein paar Minuten später noch hinzufügen, dass das Projekt nicht die Dimension eines überschaubaren Testlaufs haben werde: "Ich denke also, wir werden wirklich einsteigen." War Hastings Management-Team bewusst, dass eine interne Diskussion auf diese Weise publik gemacht würde? Kurz zuvor hatten laut US-Brancheninsidern Netflix-Obere ihren Mitarbeitern erklärt, dass bisher keine Entscheidung pro Werbung gefallen sei. Hatte Hastings also nicht nur seinem Glauben, wonach Werbung niemals für Netflix in Frage käme, öffentlich abgeschworen, sondern auch seinen Führungsanspruch im Unternehmen deutlich gemacht? Oder ihn gar zurückerobern wollen?

Wie auch immer, die Ausarbeitung einer Werbestrategie dauert Monate, vielleicht Jahre. Für ein Tech- und Big Data-Unternehmen wie Netflix sollte die Software-Entwicklung für eine Adserver-Technologie, mit der Werbung ausgespielt und gemessen werden kann, kein Hexenwerk darstellen. Trotzdem weisen Experten darauf hin, dass Streamer wie Hulu oder auch YouTube einen Entwicklung- und Erfahrungsvorsprung von mehr als zehn Jahren besitzen. Und auch Konkurrenten wie Peacock, HBO Max, Paramount+ (Disney+ demnächst auch) den Kampf um Werbegelder mit eigener Infrastruktur längst aufgenommen haben. Noch schwerer dürfte für Netflix wiegen, dass es über kein hauseigenes Werbeverkaufsteam verfügt, das langjährige Beziehungen zu Werbekunden aufgebaut hat. Eine Kooperation mit Procter & Gamble für einen Deodorant-Werbespot mit Charakteren aus "The Witcher" oder die auffällige Präsenz des Coca-Cola-Logos (sowie anderer Marken) in "Stranger Things" hat mit Werbespot-Ausspielung im großen Stil nicht viel zu tun. Außerdem müsste Netflix vermutlich einen mentalen Kurswechsel vollziehen: Werbekunden und Vermarkter würden nach einer Transparenz verlangen, für die bisher kein Anlass bestand: Wie viele und welche Abonnenten würden einen Werbespot oder ein Banner denn sehen? Gleichwohl wissen werbetreibende Unternehmen um die bedeutende Reichweite des Streamers und sind fürs erste zurückhaltend gespannt, wie ein Netflix-Werbemodell wohl konkret aussehen könnte.

Für Investoren war die Ankündigung eines Werbetarifs nahezu irrelevant. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass das Unternehmen in Russland um die 700.000 Kundenkonten aktiv stillgelegt hat, und nur deswegen ins Abo-Minus rutschte: Die eigene Prognose (plus 2,5 Mio.) hätte Netlix in jedem Fall verfehlt. Nicht repräsentativ, aber bezeichnend: Der Hedgefondsmanager William Ackman von Pershing Square Capital realisierte einen Verlust von mehr als 400 Mio. Dollar nach dem Abstoßen seiner 3,1 Mio. Anteile. Die er erst im Januar wegen der langfristigen Perspektiven von Netflix gekauft hatte. Jetzt sei ihm das Unternehmen zu unberechenbar geworden - trotz Werbung und der Aussicht auf Zusatzeinnahmen, wenn kostenloses Passwort-Teilen unterbunden werde. Auch dieses Thema adressierte Reed Hastings eindeutig; mit dem impliziten Eingeständnis, dass man die großzügige Weitergabe von Zugangsdaten an Freunde, Verwandte und Bekannte hätte früher angehen sollen: "Als wir noch schnell wuchsen, hatte das Passwort-Teilen für uns keine Priorität." Und: "Jetzt arbeiten wir sehr hart an dem Thema." Hastings Angaben zufolge geht es um mehr als 100 Mio. Haushalte weltweit, die sich für Netflix entschieden hätten. An denen man aber nahezu nichts verdiene. Allein in den USA und in Kanada soll es sich um 30 Mio. Personen handeln. Allerdings ein hausgemachtes Problem, weil das Unternehmen lange Zeit daran interessiert war, Reichweite zu gewinnen und die Login-Daten einer Formulierung der Neue Zürcher Zeitung gemäß "so freudig weitergereicht wurden wie ein gutes Kochrezept". Bekanntlich laufen in südamerikanischen Ländern bereits Testläufe zur Umwandlung sogenannter Schattennutzer in zahlende Kunden. Peters deutete an, dass mit einer globalen Ausweitung in 2023 zu rechnen sei.

Doch auch diese Ankündigung war für die Börse viel zu vage, um Panik-Verkäufe zu unterlassen: Nicht nur, dass die Aktie direkt nach Veröffentlichung der Zahlen um 23 Prozent abstürzte. Auch an den nachfolgenden Handelstagen ging es weiter bergab. Was ausblieb: Eine technische Gegenreaktion, die häufig nach hohen Kursverlusten eintritt, weil Investoren Einstiegskurse sehen. Was allerdings nur sinnvoll wäre, wenn man Netflix als Übernahmekandidat für Apple, Amazon, Comcast, Meta etc. betrachten würde. Neben den zahlreichen Negativkommentaren der Analystenzunft vielleicht der härteste Schlag in die Magengrube des Managements, weil der Konzern keine 100 Mrd. Dollar (25. April: 95, 1 Mrd. Dollar) mehr wert ist. Dass der Umsatz im Q1-Jahresvergleich um 9,8 Prozent auf 7,86 Mrd. Dollar gestiegen war, dass das operative Ergebnis (EBIT) mit 1,97 Mrd. Dollar nahezu identisch ausfiel, der Reingewinn nur unwesentlich auf 1,59 Mrd. Dollar zurückging und der freie Cashflow ordentliche 802 Mio. Dollar betrug - Netflix also im ersten Quartal ziemlich profitabel unterwegs war - verhinderte nicht die Schock-Reaktion der Anleger. Was fehlte war das Vertrauen in künftiges Abo-Wachstum, zumal Netflix selbst davon ausgeht, im zweiten Quartal weitere zwei Mio. Abonnenten zu verlieren. "Der Rückgang der Abonnenten in Verbindung mit den Prognosen für einen noch stärkeren Rückgang wird wahrscheinlich die Optimisten fernhalten, bis es einige Anzeichen dafür gibt, dass es wieder mehr Abonnenten geben wird", brachte es der vielleicht erfahrenste Netflix-Analyst Michael Pachter von Wedbush in einer Research-Note auf den Punkt.

Doch welche Anzeichen sollten dies sein? Mittlerweile ist das Management sogar dazu übergangen, direkte Mitbewerber namentlich als wachstumshemmende Faktoren zu benennen. Im Aktionärsbrief heißt es dazu: "Der Wettbewerb mit dem linearen Fernsehen sowie mit YouTube, Amazon und Hulu war in den letzten 15 Jahren sehr stark." Disney+, HBO Max und andere werden zwar nicht explizit erwähnt, aber traditionelle Entertainment-Unternehmen hätten Streaming als die Zukunft erkannt und daher viele neue Dienste gelauncht. Im Bilanzinterview sprach Hastings selbst davon, dass es "wirklich große Konkurrenz" gebe, und dass sie "einige sehr gute Serien und Filme herausgebracht" habe. Im Schreiben an die Aktionäre werden die Anteilseigener daran erinnert dass der "Fokus auf kontinuierliche Verbesserung" in der Vergangenheit stets gute Dienste geleistet habe und Netflix als erstes Beispiel den "großen Kampf gegen Blockbuster vor fast 20 Jahren" anführt. Ob die Laune von Investoren mit nostalgischen Erinnerungen verbessert werden kann, scheint eher zweifelhaft. Wie überhaupt Netflix Stärken hervorhebt, die das Unternehmen tatsächlich hat, aber nicht neu sind. Wie etwa die Ausrichtung auf Produktionen außerhalb der USA: "Netflix produziert jetzt Filme und Fernsehen in mehr als 50 Ländern mit einem hohen Grad an Integration in das lokale Unterhaltungsökosystem, was zu Blockbustern aus jeder Region führt." Bereits vor einigen Wochen hatte Netflix kommuniziert, seinen Standort in Warschau als Drehkreuz für Produktionen im osteuropäischen Raum auszubauen. Fast wie bestellt, lieferte Digital TV Research einige Wochen später dazu Zahlen, wonach Netflix in der Region Marktführer bleibe und bis 2026 20 Mio. weitere Abonnements für alle Streamer abgeschlossen würden. Solche, und viele andere kleinteilige News - allein mit den Games-Aktivitäten (aktuelles Hastings-Statement: "Ich bin wirklich zufrieden mit dem, was das Team aufgebaut hat.") der letzten Monate ließen sich hier ganze Spalten füllen - liegen derzeit nicht im Wahrnehmungshorizont der Börse.

Im Gegenteil: Branchenexperten verweisen immer mehr darauf, dass die Strategie, die Inhalte-Bibliothek mit Programm zu fluten, vor ein paar Jahren klug gewesen sei. Jetzt aber wäre es vielleicht besser, für weniger, aber einprägsamere Inhalte Geld auszugeben. Content-Chef Ted Sarandos sagt dazu nur: "Ich denke, wir müssen weiterhin in die Inhalte investieren, sowohl in die Qualität als auch in die Vielfalt. Und wir werden die Ausgaben für Inhalte im Vergleich zu den Vorjahren weiter erhöhen." Und: "Wir sind also zuversichtlich, dass das Programm für '22 besser und wirkungsvoller sein wird als das für '21. Und wir denken, dass '23 besser und wirkungsvoller als '22 sein wird." Kein Wort dagegen gab es zu dem Seitenthema, dass die Bereitstellung kompletter Staffeln, die den Nutzern Binge-Watching ermöglicht, ökonomisch nicht mehr zeitgemäß sein könnte. Dem Vernehmen nach sträubt sich Co-CEO Sarandos nach wie vor gegen eine wochenweise Veröffentlichung. Im Bilanzgespräch wurde jedenfalls deutlich: In der Gedankenwelt von Sarandos gibt es ein kurzfristiges Schwächeln, aber kein langfristiges Problem.

Was Analysten und Investoren vermutlich so gar nicht interessieren dürfte: Wie motiviert sind derzeit die Netflix-Mitarbeiter, von denen man bekanntlich etwas mehr verlangt, als von anderen Arbeitnehmern? Der Einbruch des Netflix-Papiers hatte zur Folge, dass der Wert der seit 2018 ausgegebenen Aktienoptionen weitgehend vernichtet wurde. Angeblich drängen Mitarbeiter bereits auf Kompensation, damit die Moral nicht auf eine vergleichbare Talfahrt geht wie der Aktienkurs. Fairerweise muss man hinzufügen, dass es Netflix-Angestellten Insidern zufolge offen stand, wie viel sie von ihrer Vergütung in Aktienoptionen und wie viel sie in bar erhalten.

Joerg Rumbucher