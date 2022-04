Comcast: Sky verliert Umsatz und Kunden

Die Einnahmen der Sky Group gingen im ersten Quartal 2022 um 4,5 Prozent auf 4,8 Mrd. Dollar zurück. Dazu heißt es in der Comcast-Quartalsbilanz, dass ohne Berücksichtigung von Währungseffekten der Umsatz dem des Vorjahreszeitraums entsprochen hätte.

Der Umsatz mit Inhalten ging um 14,3 Prozent auf 295 Mio. Dollar zurück, was auf eine Änderung der Lizenzvereinbarungen für Sportprogramme in Italien und Deutschland zurückzuführen sei. Die Werbeumsätze gingen um 7,9 Prozent auf 596 Mio. Dollar nach oben, was mit höheren Werbeeinnahmen erklärt wird. Die Umsätze im Segment Direct-to-Consumer in Höhe von 3,9 Mrd. Dollar entsprachen dem Vorjahreszeitraum.

Die Gesamtzahl der Kunden verringerte sich im ersten Quartal um 106.000 auf 22,9 Mio., was Comcast mit geringeren Abozahlen in Italien begründet, was teilweise durch einen Anstieg der Kundenbeziehungen in Großbritannien und Deutschland ausgeglichen wurde.