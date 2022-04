Peacock gewinnt vier Mio. Abokunden in Q1

Streamingdienst Peacock beendete das erste Quartal 2022 mit 28 Mio. aktiven Konten pro Monat und 13 Mio. zahlenden Abonnenten. Das gab der NBCUniversal-Mutterkonzern Comcast am 28. April bekannt. Ende 2021 hatte Comcast 24,5 Mio. monatlich aktive Nutzerkonten und neun Mio. bezahlten Abos bekannt gegeben. Peacock bietet kostenlose, werbeunterstütze und nahezu komplett werbefreie Zugriffsoptionen an. Vorstandsvorsitzender Brian Roberts erklärte, dass die vier Mio. Nettoneukunden größtenteils auf den Super Bowl und die Olympischen Winterspiele in Peking zurückzuführen seien. Auch das Peacock-Original "Bel Air" und der Day-and-Date-Start von "Marry Me" hätten zu dem Ergebnis beigetragen. Roberts geht nicht davon aus, dass das Abo-Wachstum in jedem Quartal zur Norm werde.

"Besonders wichtig ist, dass die Verweildauer auf unserem Dienst nach der Ausstrahlung all dieser besonderen Inhalte in einem so konzentrierten Zeitraum weit über unseren Erwartungen lag", so Roberts.

Auf die Frage, was der Abonnentenrückgang von Netflix im ersten Quartal für den Ansatz von NBCU im Bereich Streaming bedeutet, sagte NBCUniversal-CEO Jeff Shell, dass das Unternehmen von Anfang an betont habe, dass es sich von anderen Unterhaltungs- und Technologiekonglomeraten unterscheide: "Wir betrachten Peacock nicht wirklich als ein separates, eigenständiges Geschäft. Wir betrachten es als eine Erweiterung unseres bestehenden TV-Geschäfts, und so führen wir es auch. Ich denke, diese Strategie funktioniert."

Der Umsatz von NBCUniversal stieg im ersten Quartal 2022 um 46,6 Prozent auf 10,3 Mrd. Dollar, einschließlich zusätzlicher Einnahmen in Höhe von 1,5 Mrd. Dollar durch die Olympischen Spiele und den Super Bowl der NFL, die im Segment Media "Media" enthalten sind. Das bereinigte EBITDA kletterte um 7,4 Prozent auf 1,6 Mrd. Dollar.

Der Umsatz der NBCUniversal-Sparte "Media" stieg im ersten Quartal um 36,3 Prozent auf 6,9 Mrd. Dollar, was laut Comcast-Bilanz in erster Linie auf höhere Werbe- und Vertriebseinnahmen zurückzuführen ist. Das Media-Ergebnis beinhaltet 472 Mio. Dollar Umsatz und einen bereinigten EBITDA-Verlust von 456 Mio. Dollar "in Zusammenhang mit Peacock".

Die Umsätze der Studio-Sparte verbesserten sich um 15,1 Prozent auf 2,8 Mrd. US-Dollar. Die Einnahmen aus dem Kinogeschäft erhöhten sich von 129 auf 168 Mio. Dollar, was vor allem auf das Konto von "Sing 2" gegangen sei. Das bereinigte EBITDA sank im ersten Quartal 2022 um 50,7 Prozent auf 245 Mio. Dollar.