Valeria Golino ist Jurypräsidentin von Un Certain Regard

Die italienische Regisseurin, Schauspielerin und Produzentin Valeria Golino ist vom Festival de Cannes zur Jurypräsidentin der Reihe Un Certain Regard ernannt worden. "Ich war schon so oft in Cannes - als Schauspielerin, Regisseurin, in unterschiedlichen Reihen. Es ist das Event des Monats im Mai. Es ist eine Party, auf der Du Freunde wieder triffst. Aber es ist auch eine Gelegenheit, um nachzudenken: Welchen Weg bin ich gegangen? Was haben die anderen gemacht? Was sagt das Kino, das allgemeingültig, bleibend für alle Zeit und alle Generationen ist? Das alles ist in einer Jury noch viel intensiver, wo wir zusammen fühlen, denken und Dinge teilen. In dieser Welt voll von Lautstärke und Wut bin ich glücklich und geehrt, hier zu sein und Filmemachern vielleicht dabei zu helfen, voranzukommen", sagt Golino zu ihrer Ernennung.

Der Un-Certain-Regard-Jury gehören außerdem US-Regisseurin Debra Granik, die polnische Schauspielerin Joanna Kulig, der französische Singer-Songwriter, Produzent und Schauspieler Benjamin Biolay sowie der aus Venezuela stammende Schauspieler und Produzent Edgar Ramirez an.

Im Rahmen der Reihe Un Certain Regard werden insgesamt 20 Filme zu sehen sein, darunter Emily Atefs "Mehr denn je". Eröffnungsfilm ist Mahieu Vadepieds "Father & Soldier".