Foto des Tages: "Sophia, der Tod & ich" abgedreht

Produktion

Für Regisseur Charly Hübner und sein Team des Roadmovies "Sophia, der Tod & ich" fiel Ende der Woche die letzte Klappe. Nach Dreharbeiten von Hamburg über das Schlaubetal in Brandenburg bis ins Berchtesgadener Land fanden die letzten Drehtage in Berlin statt. Wie es sich für ein Roadmovie gehört, wurde kein Fortbewegungsmittel ausgelassen. So hatten Medienboard-Chefin Kirsten Niehuus und Förderreferentin Veronika Grob (Mitte und rechts daneben) die Gelegenheit, zusammen mit den Geschäftsführern von DCM, Christoph Daniel, Dario Suter, Joel Brandeis und Marc Schmidheiny (vo., v.l.n.r.), den Hauptdarstellern Anna Maria Mühe, Marc Hosemann, Dimitrij Schaad, mit Charly Hübner, Kameramann Martin Farkas und Produzentin Sonja Schmitt im Berliner Wedding zu einem gemeinsamen Aufenthalt in der Tram. "Sophia, der Tod & ich" ist eine DCM Produktion in Koproduktion mit Bucket und dem ZDF, gefördert vom Medienboard, der MOIN Filmförderung, dem FFF Bayern, der MDM, der FFA und des DFFF. DCM wird den Film Anfang nächsten Jahres in die Kinos bringen. Foto: Rabold/DCM (PR-Veröffentlichung)