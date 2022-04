Ehren-Dokumentarfilmpreis für Werner Herzog

Im Rahmen des SWR Doku Festivals am 24. Juni wird Werner Herzog mit dem Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises für sein Lebenswerk gewürdigt.

Der Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises, gemeinsam vom SWR Doku Festival und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg vergeben wird, geht in diesem Jahr an Werner Herzog. Das teilen SWR und MFG heute mit.

Seit Anfang der 1960er Jahre hat Herzog bei mehr als 30 Dokumentarfilmen für Kino und TV Regie geführt. Für seine Antarktis-Dokumentation "Begegnungen am Ende der Welt" hatte Herzog, der im September seinen 80. Geburtstag feiert, eine Oscarnominierung erhalten. Zu weiteren bekannten Werken Herzogs zählen außerdem "Mein liebster Feind" über seine schwierige Beziehung zu dem Schauspieler Klaus Kinski, Grizzly Man" über den Tierschützer Timothy Treadwell und Land des Schweigens und der Dunkelheit" über das Leben von taubblinden Menschen. Aktuell arbeitet Herzog an dem Dokumentarfilm The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft" über das berühmte französische Vulkanwissenschatler-Ehepaar Katja und Maurice Krafft.

"Werner Herzog ist eine große Persönlichkeit, dessen Arbeit Generationen von Filmschaffenden inspiriert und beflügelt. Seit nun mehr bald sechs Jahrzehnten begibt er sich mit seiner Kamera in Teile unserer Welt, in die sich kein anderer Regisseur traute, um Geschichten auf eine Art und Weise zu erzählen, die niemand sonst überhaupt in Betracht zog. Seine Filme belegen eindrucksvoll, warum Werner Herzog als einer der kühnsten und visionärsten Filmemacher unserer Zeit gilt - ein Regisseur, den sowohl Milos Forman als auch Francois Truffaut als 'den größten lebenden Filmemacher' bezeichneten. Im Namen des SWR Doku Festivals gratuliere ich Werner Herzog ganz herzlich zum Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises.", erklärt SWR Intendant Kai Gniffke.

Der Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises wird Herzog bei der Verleihung des Deutschen Dokumentarfilmpreises am 24. Juni im Rahmen des SWR Doku Festivals überreicht werden.