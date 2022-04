Erster ARD-Donnerstagskrimi aus Thüringen im Dreh

Noch bis 18. Mai inszeniert Maris Pfeiffer, mit zahlreichen "Tatort"-, "Polizeiruf 110"-, "Die Chefin"- und "Ein starkes Team"-Filmen krimierfahren, nach einem Drehbuch von Jens Köster in Erfurt und Umgebung den ersten Film aus der ARD-Donnerstagskrimi-Reihe aus Thüringen mit dem Titel Auge um Auge".

Im Zentrum der Thüringen-Krimis steht ein von Marion Dörner (Anne-Kathrin Gummich) geleitetes Team von Operativen Fallanalysten (Profilern). Zentrale Figuren des Teams sind der bodenständige Thüringer Ermittler Jan Kawig (Bernhard Conrad) und die von Kristin Suckow gespielte Kriminalpsychologin Annett Schuster, die nach einigen Jahren an der Universität in Boston wieder in ihre thüringische Heimat zurückgekehrt ist. Ebenfalls zum Team gehören die Gerichtsmedizinerin Vanessa Sun (Jing Xiang) und die Kriminalkommissarin Sabine Limmer (Berit Künnecke).

Im ersten Fall wird in der Nähe der Wartburg eine Leiche gefunden - zusammengekauert in einem Kühlschrank. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, der am Oberlandesgericht Erfurt als "Richter Gnadenlos" bekannt war. Als Annett Schuster am Tatort religiöse Symbole, die auf das Bibelzitat "Auge um Auge" hinweisen, findet, wird Rache als Motiv immer wahrscheinlicher. Doch da taucht in einer verlassenen Kirche eine zweite Leiche auf und den Ermittlern wird klar, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun haben. Die Spurensuche wird zu einem makabren Spiel zwischen Tätern und Ermittlern.

MDR-Redaktionsleiterin Fernsehfilm Johanna Kraus erklärt anlässlich des Drehstarts: "Ich freue mich sehr über den Krimi-Zuwachs auf dem Sendeplatz am Donnerstagabend, den der MDR mit der ARD Degeto seit Jahren bereits erfolgreich mit der Krimireihe ,Wolfsland' bestückt. Nun erzählen wir gemeinsam mit der Degeto einen Krimi mit anderem Lokalkolorit und einem Ermittlerpaar, bei dem Bernhard Conrad sogar einen gewissen Heimvorteil genießt, da er gebürtiger Thüringer ist. ,Auge um Auge' steht für einen sehr atmosphärischen und bildstarken Krimi mitten im Thüringer Wald."

ARD-Degeto-Redaktionsleiter Christoph Pellander ergänzt: "Ein neuer Schauplatz, ein neues Team und eine spannende Geschichte für den 'DonnerstagsKrimi' im Ersten. Wir freuen uns, im Thüringer Wald und der schönen Stadt Erfurt gemeinsam mit dem MDR auf Verbrecherjagd gehen zu dürfen."

Produziert wird "Auge um Auge" (AT) von der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft (Produzentin: Beatrice Kramm). Die Redaktion liegt seitens der ARD Degeto bei Pellander und Katja Kirchen, seitens des MDR bei Kraus und Denise Langenhan. Die Ausstrahlung ist im kommenden Jahr im Ersten geplant.