Kerstin Schilly, Organisatorin der Green Actors Lounge: "Ein breites Themenspektrum"

Kerstin Schilly organisiert zum zweiten Mal die Panel-Tagung Green Actors Lounge, die am 5. und 6. Mai in Berlin stattfindet. Über die zentralen Themen spricht sie hier. Zudem gibt sie einen Ausblick auf den Deutschen Schauspielpreis.

Was erwartet die Teilnehmer in der diesjährigen Green Actors Lounge am 5. und 6. Mai?

Wir haben ein zweitägiges sehr vielfältiges Programm. Es startet morgens mit Moving Meditation von Schauspielerin Esther Seibt und geht dann über zu Panels und Workshops. Abends bieten wir jeweils Networking-Veranstaltungen mit Live-Acts an. Alle Panels können auch kostenfrei über Live­stream verfolgt werden.

Welche virulenten Themen stehen im Mittelpunkt und warum?

Green Shooting und nachhaltige Schauspielverträge sind sicherlich zentrale Themen - aber wir haben auch die Themen Achtsamkeit und Fairness aufgegriffen, die uns sehr wichtig sind. So wird es beispielsweise die Panels "Intimität vor der Kamera", "Diversity Behind the Scenes - Diversität beginnt im Writers Room", "Genderneutralität von internationalen Auszeichnungen und Preisen" von der Queer Media Society oder auch "Gleichstellung in der Filmbranche - Emanzipation der Männer" von Natalia Wörner geben. Ein breites Themenspektrum.

Es steht auch die Vergabe von Stipendien zur Ausbildung als Green Consultant an. Was genau umfasst diese Förderung?

Unser Wunsch war es, nach der Green Actors Lounge 2021 noch einen Schritt weiter zu gehen, etwas zurückzugeben und einen echten grünen Impact für die Filmbranche zu schaffen. Schauspielerin und Komitee-Mitglied Esther Roling, Vertreterin Nachhaltigkeit im Bundesverband Schauspiel, hat die Ausbildung zur Green Consultant Film & TV erfolgreich absolviert und berichtete uns von der Wichtigkeit der "Green Filming Experten". Komitee-Mitglied Oliver Berben bestätigte uns auch den wachsenden Bedarf an Green Consultants am Markt. Die Idee: ein Ausbildungsstipendium! Das Konzept "Stipendium Green Consultant Film &TV" wurde von Esther Roling zusammen mit Greenfilm Experte Philip Gassmann und IHK Fachberater Michael Linder erarbeitet, sie bilden auch unsere Expertenjury für die Vergabe der Stipendien. Unser Green Consultant Stipendium für Filmschaffende umfasst die Förderung der Ausbildung im Wert von 1.950 Euro, dauert circa sechs Wochen und findet online in mehreren Modulen unter der Leitung von Philip Gassman statt.

Sie haben das Format erstmals im September 2021 ausgerichtet. Gibt es bereits Ideen für künftige Ausgaben? Wie oft soll die Green Actors Lounge stattfinden? Könnte sie auch im Rahmen von Festivals o.ä. Veranstaltungen der Film- und TV-Branche integriert werden?

Wir hatten das Format kurz vor Ausbruch der Pandemie eigentlich zur Berlinale geplant und es durch den Lockdown dann aber erst im September stattfinden lassen können. Mittlerweile finden wir es eigentlich auch sehr attraktiv, dass wir unabhängig von oft sehr trubeligen Festivals und mit wirklich viel Zeit und Muße stattfinden. So entsteht echter Austausch. Aber natürlich können wir uns auch Satelliten-Panels und Formate im Rahmen von anderen Veranstaltungen der Filmbranche vorstellen. Bisher ist das Format ein Malim Jahr geplant.

Sie sind auch Ko-Organisatorin des Deutschen Schauspielpreises. Können Sie uns einen Ausblick auf die diesjährige Verleihung geben?

Die elfte Verleihung findet am 9. September im Spindler und Klatt in Berlin und endlich auch wieder mit etwas mehr Gästen statt. Das Kreativteam um Hans-Werner Meyer, Christian Senger und Nadine Heidenreich wird wieder mit einem vielfältigen und originellen Programm aufwarten. Eine substanzielle Veränderung wird natürlich die Neuausrichtung der Kategorien sein, geschlechterneutral und vielfältiger in den Kategorien. Neuerdings werden auch Duos und episodische Rollen ausgezeichnet. Künftig wird es 30 Nominierte in acht Kategorien geben. Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr ist, dass der Lebenswerkpreis ausnahmsweise posthum verliehen wird, nämlich an Michael Degen. Die Entscheidung für ihn war bereits gefallen, als er Anfang April starb.

Alle Infos unter: www.greenactorslounge.com

Das Gespräch führte Barbara Schuster