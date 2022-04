US-Marktforschung: Neue Dynamik im Streaming-Ökosystem

51 Prozent der Zuschauer von TV-Inhalten in den USA besitzen aktuell einen Vetrag für einen traditionellen Kabel-/Satellitendienst. Dies geht aus dem gerade veröffentlichten Bericht "State of Pay TV, OTT & SVOD 2022" von Horowitz Research hervor. In der gleichen Studie aus dem Jahr 2021 wurde eine Kabel-/Satellitenverbreitung von 63 Prozent gemessen; im Jahr 2020 habe die Verbreitung sogar bei 81 Prozent gelegen. Während die Zahl der Kabel- und Satelliten-Kunden weitergesunken ist, stieg der Anteil der Zuschauer, die sich ausschließlich auf Streaming verlassen, weiter an. Zuletzt zahlten fast vier von zehn (37 Prozent) Fernsehzuschauern für einen SVoD-Dienst, aber nicht mehr für einen Kabel -oder Satellitenanbieter.

Bemerkenswert daran sei jedoch, so Horowitz Research, dass man in der Studie parallel einen leichten Rückgang der Abonnements für SVoD-Dienste feststellt hat, obwohl die Zahl der Abo-Streamer in den letzten Jahren zunahm und der Anteil von Streaming im Vergleich zum traditionellen Fernsehen wächst. In der Studie von 2021 gaben drei von vier (74 Prozent) Fernsehzuschauern an, dass sie mindestens eine SVoD-Plattform abonniert hätten; in der aktuellen Studie gaben nur noch 62 Prozent an, dass sie ein Abonnement besäßen (weitere zehn Prozent besitzen einen oder mehrere Zugänge zu SVoD-Portalen, indem sie Passwörter teilen oder ausleihen). Der Rückgang sei teilweise auf Abonnentenverluste bei Netflix zurückzuführen. Laut Netflix-Geschäftsbericht gab es in der UCAN-Region (USA/Kanada) einen Nettoverlust von 640.000 zahlenden Kunden.

Des Weiteres zeige die Studie, dass die monatlichen Kosten, die Verbraucher für Streaming-Dienste zahlen, weiter angestiegen seien. Entweder, weil immer mehr Dienste zur Verfügung stehen, oder weil einzelne Streaminganbieter ihre Preise erhöht haben. Aufgrund steigender Kosten beginne die Wahrnehmung zu schwinden, dass man für sein Geld bei Streamern mehr bekomme, als bei Kabel -und Satellitenangeboten: Während 2021 noch 49 Prozent der Verbraucher ohne Kabel-/Satellitenanschluss der Meinung waren, dass sie "wirklich viel Geld sparen" würden, wenn sie sich nur auf Streaming verlassen, sei diese Zahl im laufenden Jahr auf 39 Prozent gesunken.

Für Horowitz Research deuten die Studien-Ergebnisse darauf hin, dass die Abwanderung bei Abo-Streamern bereits ein Problem darstelle und Endverbraucher noch kostenbewusster werden: Fast einer von fünf befragten (18 Prozent) SVoD-Abonnenten plane demnach, mindestens einen Dienst zu kündigen.

Adriana Waterston, Chief Revenue Officer und Insights & Strategy Lead bei Horowitz Research erklärt zum nachlassenden Streaming-Hype: "Was wie eine wahr gewordene Fantasie aussah - Tausende von Stunden erstklassiger Inhalte auf Abruf für fast kein Geld und wenig oder gar keine Werbung - konnte angesichts der Kosten für die Produktion und den Erwerb großartiger Inhalte nie ein nachhaltiges Geschäftsmodell sein. Die nächste Phase in dieser reifenden Branche wird ein Reset sein. Wir erwarten mehr Werbung in kostenlosen oder kostengünstigen, werbegestützten Angeboten, wie sie Netflix plant, und eine stärkere Konsolidierung von Diensten und Abonnements."