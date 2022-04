Anke Greifeneder von Warner TV: "Ich möchte niemand sein, der Druck macht."

Mit "Almost Fly" legt Warner TV am 2. Mai das nächste Serien-Highlight vor. Blickpunkt:Film sprach mit Fiction-Chefin Anke Greifender über die Nineties-Hip-Hop-Serie, weitere neue Produktionen, ihre Vorgehensweise und ihren Blick auf den Markt.

Mit "Almost Fly" legt Warner TV am 2. Mai das nächste Serien-Highlight vor. Blickpunkt:Film sprach mit Fiction-Chefin Anke Greifeneder über die Nineties-Hip-Hop-Serie, weitere neue Produktionen, ihre Vorgehensweise und ihren Blick auf den Markt.

Seit letztem Herbst machen Sie nicht mehr als TNT sondern als Warner TV Ihre Serien. Ist das nur eine rein kosmetische Änderung?

ANKE GREIFENEDER: Ich sage immer, "Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix". Die Namensänderung zeigt, dass wir als Firmen zusammengewachsen sind. Ohne unserer heißgeliebten Marke TNT zu nahe zu treten, ist Warner weltweit einfach die größere Marke, die man auch außerhalb der Branche kennt. Insofern war das ein folgerichtiger Schritt.

Dass Ihre Arbeit davon unbeeinflusst geblieben ist, sieht man an Ihrer neuen Serie "Almost Fly", mit der Sie fresh wie eh und je sind. Ist das die philanthropischste Serie, die Warner TV bislang gemacht hat?

ANKE GREIFENEDER: Ich würde sagen, die warmherzigste. Als ich die Bücher von Florian Gaag gelesen habe, hat mich sein liebevoller Blick auf die Figuren und die Leichtigkeit zu erzählen, ohne oberflächlich zu sein, sofort in den Bann gezogen. Es gibt all die Probleme, die in Coming-of-Age-Serien vorkommen. Es geht auch um familiären Druck, Rassismus und Gedanken an die eigene Zukunft. Trotzdem ist es mit einer besonderen Wärme und Vitalität erzählt. Gerade in der jetzigen Zeit, in der man seine Weltuntergangsstimmung mehr als genug in den Nachrichten wiederfindet, tut es den Leuten gut, in eine Serie abtauchen zu können, von der eine Wärme ausgeht und die trotzdem etwas zu erzählen hat. Und natürlich geht es sehr stark darum, wofür Musik steht und wie wichtig sie gerade für junge Menschen ist.

"Almost Fly" ist zwar eine Hip-Hop-Serie, aber auch als Indie-Rocker, Shoegazer, Schwermetaller oder Schlagernase findet man sich darin wieder, weil die Hingabe für Musik transportiert wird. Das ist eine große Kunst.

ANKE GREIFENEDER: Für die Jungs in der Serie ist der erste Kontakt mit Hip-Hop ein Erweckungserlebnis. Sie merken, dass hinter Rap und Hip-Hop etwas ganz Expressives steckt, sich eine Wut dahinter verbirgt. Zuerst versuchen sie, das nachzuahmen, aber dann stellen sie fest, ich bin nicht aus der Bronx, ich komme aus Eichfeld, und mein Problem ist, dass der Bus nur einmal am Tag kommt und ich die Tankstelle meiner Eltern übernehmen soll und die nächsten 50 Jahre meines Lebens schon vorgezeichnet sind. So kommen sie darauf, dass sie sich zwar im Rap, aber in ihrer eigenen Sprache ausdrücken wollen. Musik als Ausdrucksmittel, als Lebensgefühl und auch als Erweiterung der Persönlichkeit zu verstehen - das kann man auf alle Genres, auf Metal, Pop oder Indie anwenden. Diese zwei Stilmittel - Musik und Coming-of-Age - zusammenzubringen, finde ich total folgerichtig.

Ja, das macht den USP der Serie aus. Wie sind Sie die Musik angegangen? Das betrifft ja ganz viele Bereiche, eigene Texte, es treten US-Rapper in der Kaserne auf, es betrifft die Auswahl der Musik, die die Figuren in der Serie hören. Wer waren Ihre Partner:innen?

ANKE GREIFENEDER: Die Wenigsten wissen wahrscheinlich, dass Quirin Berg seit seiner Jugend dem Hip-Hop zugeneigt ist. Bei mir hat er mit seiner Idee offene Türen eingerannt, ich habe ja eine MTV-Vergangenheit, meine Karriere dort begonnen - das waren schon mal gute Voraussetzungen, um zu sagen, wir machen eine Hip-Hop-Serie. Und Florian Gaag hat das, was er erzählt, auch gelebt bzw. lebt das noch immer. Er hat vor sechzehn Jahren Wholetrain" gemacht, den ultimativen Film für die Sprayer- und Hip-Hop-Community. Diese ganzen Künstler, die bei uns mitgemacht haben, sind Bekannte oder Freunde von Florian und genießen höchsten Respekt in der Musiklandschaft. Dexter, Maniac, JJ Whitefield. Englische Raps haben wir von Kelvyn Colt und Peter Manns, die in der Serie die Rap-Crew "Down By Law" spielen. Die deutschen Texte haben Fatoni und Roger Rekless geschrieben. Uns war die Kredibilität der Musik sehr wichtig, sonst kann das ganz schnell ganz peinlich werden. Dass es so gut geklappt hat, hat vor allem damit zu tun, dass Florian Gaag genau weiß, wovon er spricht und mit im Studio war

Als Zielgruppe könnte man alle - die Kids von heute und damals - nennen.

ANKE GREIFENEDER: Wir haben hier zwei Ebenen, eine eingeschworene Hip-Hop-Community, die genau weiß, ob etwas Fake ist oder nicht. Und es gibt eine große Zielgruppe von Nostalgikern, die diese Zeit erlebt haben. Und dann kommt die Gruppe hinzu, die heute in diesem Coming-of-Age-Prozess steckt und die dieselben Themen wie unsere Figuren bewegt und gleichzeitig diese Neunziger-Jahre-Kultur mit Kleidern und Musik wieder aufleben lässt.

War es ein bewusster Ansatz, den Alltagsrassismus auch aus heutiger, reflektierter Perspektive zu erzählen?

ANKE GREIFENEDER: Die Kinder, die "N*, N*, Schornsteinfeger" riefen, der "N*-kuss" in der Bäckerei - das war Realität. Das war damals falsch und ist es heute. Aber es gehört zur Geschichte dazu, man kann es nicht ignorieren, aber man kann dem ja anders begegnen. Florian, Quirin und mir war wichtig, Ben, eine unserer Hauptfiguren, einen Schwarzen Jungen, nicht als Opfer zu zeichnen, sondern als heile, souveräne Figur. Wir glauben, dass man mit Hoffnung erzählen kann, ohne naiv und gutgläubig zu sein. Es gibt immer Idioten in der Welt, aber wenn die Welt schlecht ist, muss man sich dem nicht anpassen. Manche Sachen, die vor 30 Jahren noch gang und gäbe waren, sind aus heutiger Perspektive unerträglich. Deshalb haben wir, glaube ich, eine gute Mischung aus "so war es damals", aber auch aus "so muss es nicht bleiben" gefunden.

Nach einem völlig verrückten Projekt klingt ihre Produktion "Greenlight - German Genius". Könnten Sie in Pitchform schildern, was da auf das Publikum zukommt?

ANKE GREIFENEDER: Im Grunde ist es eine selbstironische Reise durch die Höhen und Tiefen der deutschen Fernsehwelt. Es geht um den realen Kida Khodr Ramadan, der darunter leidet, dass er nicht mehr aus der Toni-Hamady-Nummer aus 4 Blocks" herauskommt, nur noch ähnliche Rollen bekommt und auf der Straße ständig als Toni angesprochen wird. Kida braucht einen Image-Wechsel. Realer Background war ein Tweet von Ricky Gervais: "I just finished watching '4 Blocks'. It's a fucking masterpiece.". Als ich das Kida gesagt habe, war seine erste Reaktion, "Ricky Gervais, wer ist das? Soll ich den blockieren?" In der Serie beschließen Marvin Kren und Kida, diesen Tweet auszunutzen und Ricky Gervais' Serie "Extras", in der er einen Komparsen spielt, in Deutschland mit Kida in der Ricky-Rolle zu drehen, dadurch soll der Image-Wechsel gelingen. Als sich Ricky und Kida treffen, bemängelt Ricky, dass es keine großen deutschen Stars gäbe. Kida hat die Idee, "Extras" abzuändern, alle großen Deutschen wie Marlene Dietrich, Einstein oder Brecht werden am Filmset bespielt und er ist jedes Mal der Komparse. Der Witz ist, weil Ricky Gervais mitspielt, will alles, was in Deutschland Rang und Namen hat, bei der Serie dabei sein. Darüber hinaus geht es auch um Kidas persönliche Reise, man bekommt viel von seiner Familie mit.

Und wer hatte diese wilde Idee?

ANKE GREIFENEDER: Die Ursprungsidee geht auf Kida und Cüneyt Kaya zurück, der ja mit Detlev Buck zusammen Regie führt. Mir war aber wichtig, dass wir nicht einfach nur ein deutsches Remake von "Extras" machen, das war mir nicht innovativ genug. Und so kam es zu der Film-im-Film-Idee, die dann auch wieder in der Serie aufgegriffen wird und zum reinen Chaos führt. Richtig toll ist die Bandbreite der Leute, die mitspielen, die reicht von Veysel Gelin, der in "4 Blocks" den Abbas spielt bis Volker Schlöndorff oder von Maria Furtwängler über Heike Makatsch bis Katrin Bauerfeind, von Kurt Krömer bis Tom Schilling.

Wie haben Sie all diese Promis zusammengekriegt?

ANKE GREIFENEDER: Alle hatten Lust drauf. Es war wie in unserer Serie: Ricky Gervais spielt mit? Natürlich bin ich dabei! Alle lieben Ricky, alle kennen "Extras". Gleichzeitig haben Buck, Cüneyt und Kida beeindruckende Adressbücher - die kennen einfach jede und jeden. Sehr cool war auch das völlig uneitle Zusammenspiel zwischen den beiden Regisseuren, die richtig als Team zusammengearbeitet haben.

Dann geht es bestimmt auch darum, die Filmbranche zu persiflieren?

ANKE GREIFENEDER: Total. Aber auf eine liebevolle und lustige Art. Wir nehmen die Branche auf die Schippe, aber nicht bösartig. Es ist keinesfalls so wie jerks", was ich aber auch sehr mag.

Das ist jetzt schon Ihre fünfte Produktion mit Wiedemann & Berg.

ANKE GREIFENEDER: Es ist eine Koproduktion von W&B Television mit CAB Film, der Firma von Cüneyt Kaya und Detlev Buck und von Kidas Macadamia & Mothermilk.

Stimmt, aber es ist auch die fünfte Zusammenarbeit mit W&B. Warum passen Sie so gut zusammen?

ANKE GREIFENEDER: Die Firma steht für Qualität. Ich glaube, dass wir inhaltlich sehr ähnlich ticken und uns für die gleichen Sachen begeistern können. An eine Hip-Hop-Serie, die in den Neunzigern spielt, muss man erst mal gemeinsam glauben. Ich sag immer, wir können das Rad nicht neu erfinden, aber wir können die Felgen pimpen. Da jemanden zu finden, der weiß, womit man noch überraschen kann, ist sehr wertvoll. Im Übrigen haben wir aber auch sechs Serien mit anderen Produzent:innen gemacht, die auch sehr gut funktioniert haben. Bei uns bekommen alle eine Chance.

Das steht außer Frage. Ein aktuelles Beispiel ist "Zwei Seiten des Abgrunds" - Ihre erste Zusammenarbeit mit RTL+. Treffen auch da zwei Brüder oder Schwestern im Geiste aufeinander?

ANKE GREIFENEDER: Ich sag mal so. Die Genese war ein bisschen anders, aber natürlich kennen und verstehen Hauke Bartel und ich uns sehr gut. Wir hatten schon länger große Lust, etwas zusammen zu machen. Die Erfahrung war sehr positiv, das sind tolle Kolleg:innen bei RTL+. Da tut sich wirklich viel.

Wie war denn die Genese?

ANKE GREIFENEDER: Wir haben das Projekt quasi geerbt, es lag mal woanders. Bernd von Fehrn bat mich, einen Blick in die Bücher zu werfen und Kristin Derfler ist eine tolle Autorin und Kreatorin, sie hat das einfach unfassbar gut geschrieben, die Geschichte entwickelt einen echten Sog. Auch das Setting hat mir gut gefallen, die Thriller-Serie spielt in Wuppertal. Als Witz haben wir immer analog zu Kate Winslet in Mare of Easttown" gesagt, bei uns ist Anne Ratte-Polle die "Luise aus Wuppertal" in Anspielung auf das unspektakuläre Umfeld. Die Serie hat durch das Setting in Wuppertal eine ganz eigene Stimmung - zur Abwechslung mal nicht die Oberbaumbrücke. Wir haben bewusst im Winter gedreht, weil es dadurch eine Scandi-Noir-Atmosphäre bekommt. Ein weiterer Drehort war das Hohe Venn in Belgien, eine Naturlandschaft, wie ich sie noch nicht kannte.

War es Zufall, dass diese Koproduktion nahezu zeitgleich mit dem Kooperationsdeal zwischen RTL Deutschland und WarnerMedia bekannt wurde oder besteht da ein Zusammenhang?

ANKE GREIFENEDER: Nein. Wir haben schon immer gesagt, dass wir zu solchen gemeinsamen Projekten bereit sind, wenn sich die Gelegenheit ergibt und die Partnerschaft passt. Die redaktionelle Zusammenarbeit ist uns immer sehr wichtig, weil wir eine besondere Art der Zusammenarbeit mit Produktion, Regie und den Autor:innen pflegen. Solange wir HBO Max hier noch nicht auf dem Markt haben, können wir solche Kooperationen ausprobieren, zumal wir so zusätzliches Programm für uns generieren, ohne finanziell so sehr im Risiko zu sein wie bei den Eigenproduktionen.

Spannend ist auch die Auswertung. Ist es ein Problem, dass die Serie erst bei RTL+ und später bei Warner TV Serie läuft?

ANKE GREIFENEDER: Ich glaube nicht, dass wir uns da gegenseitig weh tun. Wir haben bei Warner TV Serie zwar erst das zweite Fenster, aber dafür in den anderen Ländern, in denen HBO Max schon am Start ist, exklusiv die Premiere. Mehr oder weniger zeitgleich mit dem Start auf RTL+ in Deutschland. Wir zeigen es dann linear und haben die on-Demand-Auswertung über die Mediatheken unsere Plattformpartner. Gesamtunternehmerisch gesehen, haben wir für HBO Max die anderen Märkte herausgeholt. Ich glaube, es ist Win-Win für alle Seiten.

Wie sind Ihre Pläne bei Oh Hell", nachdem die Serie ja bereits bei Magenta TV lief?

ANKE GREIFENEDER: Mit dem Projekt ist ursprünglich Magenta auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen könnten. Im Zusammenhang mit "Oh Hell" habe ich ein neues Wort gelernt, wir hatten nämlich einen Candystorm als Gegenteil zu einem Shitstorm. Es kommt wirklich eine positive Kritik nach der anderen. Mir gefällt an "Oh Hell" besonders, dass das eine Hommage an den weiblichen Weirdo ist. Wir werden das im Herbst, sechs Monate nach dem Start bei Magenta, auf Warner TV Comedy zeigen und wieder international bei HBO Max.

Bei Para - Wir sind King" geht es mit einer zweiten Staffel weiter. Was können Sie hier schon verraten?

ANKE GREIFENEDER: Wir haben mit der Serie ja zwei Deutsche Fernsehpreise gewonnen, das war enorm. Und jetzt sind wir für den Grimme-Preis nominiert, auch das ist schon ein Ritterschlag. Unsere vier Mädels sind so ein starkes Ensemble, "force of nature" würde man auf Englisch dazu sagen. Es gibt so viel darüber zu erzählen, wie sich ihre Zukunft entwickelt. Die Grundhaltung der ersten Staffel, behalten wir bei: wie bekommt man sein Stück vom Kuchen ab, wenn man nicht mit einem behüteten Background aufwächst? Es geht aber auch darum, wie sich die Freundschaft zwischen den Vier entwickelt, passen sie auch weiterhin zusammen? Total schön war, dass die vier Schauspielerinnen gesagt haben, sie machen gerne wieder mit, aber nur unter der Bedingung, dass wir sie wieder gemeinsam unterbringen. Denn bei der ersten Staffel hatten wir sie ja wegen Corona in eine WG gesteckt. Diese Kraft der Freundschaft, die es genauso auch in der Serie gibt, zu erleben, ist etwas Besonderes. Und natürlich ist unser Regisseur Özgür Y?ld?r?m ein Garant, dass die Flamme aus Staffel 1 weitergetragen und nicht die Asche aufbewahrt wird.

Ist auch "Para" wie schon "4 Blocks" als Trilogie geplant?

ANKE GREIFENEDER: Das ist bei uns meistens offen. Ich glaube, es ist immer das Beste, wenn man mit Vollgas in eine Staffel reingeht. Wenn man mit angezogener Handbremse entwickelt und Sachen für weitere Staffeln zurückhält, wird die aktuelle nicht so gut. Erst wenn die funktioniert hat, kann man schauen, ob man noch genauso gutes oder besseres Material hat, um eine weitere Staffel zu machen. Man muss da konsequent sein, sich jedes Mal in die Augen sehen und entscheiden, ob eine Geschichte auserzählt ist oder nicht. Bei "4 Blocks" haben wir das auch so gemacht.

Wirkt sich das Wissen, dass Ihre Serien international bei HBO Max ausgewertet werden, auf Stoffauswahl und Herangehensweise aus?

ANKE GREIFENEDER: Ich glaube es gibt weltweit bei keinem Streamer ein Projekt, das international ein Hit war, aber nicht im eigenen Markt. Deshalb müssen wir zunächst unsere Hausaufgaben im deutschen Markt machen, was on top noch funktioniert ist super. Natürlich gibt es IPs und Themen, von denen man weiß, dass sie woanders leichter funktionieren. Rein theoretisch: je mehr man in ein Projekt investieren würde, umso mehr bräuchte man das Potential, dass es auch in anderen Märkten funktioniert. Das wird zukünftig vielleicht eine stärkere Rolle spielen.

Mit Ihren Produktionen streben Sie immer schon eine gewisse Uniqueness an. Ist das bei den vielen Playern, die es inzwischen gibt, schwerer zu erreichen?

ANKE GREIFENEDER: Natürlich stimmt es, je mehr produziert wird, umso mehr muss man darauf achten, wie man die Aufmerksamkeit bekommt. Bei der Auswahl der Themen ist für mich immer relevant, ob etwas Potential hat, talk-of-the-town zu werden. Ich kann aber zum Glück auch gönnen und freue mich über gute Programme von anderen Playern. Ich sehe andere Probleme. Bekomme ich durch die Vielbeschäftigung für mein Projekt auch die Leute, die ich möchte? Diese Frage treibt uns mehr um. Man muss vor allem auch aufpassen, dass sich die Leute in diesem "Golden Age of Series" nicht überhitzen. Ich nehme wahr, dass die Kreativen zum Teil ganz schön durch sind. Kreativität hat mit Inspiration zu tun, auch mit Innehalten. Das ist ein wichtiger Faktor. Wir müssen darauf achten, dass die Leute auch mal einen Break haben und sich wieder aufladen können. Zeit zu haben, gerade auch in Entwicklungen, ist für mich ein Qualitätsmerkmal. Ich möchte niemand sein, der Sachen durchhuscht und Druck macht.

Was gehen Sie als nächstes an?

ANKE GREIFENEDER: Wir planen für Warner TV Serie die Serie Boom Boom Bruno", die von Odeon Fiction produziert wird. %Kerstin Sofie Laudascher% ist die Autorin, Regie führt Maurice Hübner. "Boom Boom Bruno" ist wieder komplett anders als das, was wir zuvor gemacht haben. So einen wie Bruno hat man im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen. Ben Becker spielt darin einen sexistischen, in Vorurteilen denkenden Polizisten. Er ist der Cowboy in seinem Revier und vereint alle Eigenschaften, die wir heutzutage eigentlich nicht mehr sehen wollen. Er bekommt einen jungen Partner, Mark, an die Seite gestellt, der für alle offensichtlich schwul ist - außer für Bruno. Es prallen Welten aufeinander und doch entwickelt sich ein seltsames Vater-Sohn-Verhältnis zwischen ihnen, als sie gemeinsam den Mord an einer Dragqueen aufklären müssen. Diesen Kriminalfall erzählen wir mit schwarzem Humor und Thriller-Komponente - als "Crimedy" sozusagen. Doch im Vordergrund steht, dass Bruno sein Weltbild gehörig überdenken muss, als er merkt, das Mark schwul ist. Wenn sich selbst einer wie Bruno ändern kann, dann besteht noch Hoffnung für die Welt.

Das Interview führte Frank Heine