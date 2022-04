De Luca und Abdy verlassen MGM

Im Zuge der Übernahme von MGM durch Amazon wird das Führungsduo von MGM, Chairman Michael De Luca und Präsidentin Pamela Abdy, das Unternehmen im Sommer verlassen. Personelle Veränderungen waren erwartet worden. Wo die beiden in Zukunft tätig werden, ist offen, ebenso wie die Leitung der Kinoaktivitäten unter der Führung von Senior Vice President Prime Video und Amazon Studios, Mike Hopkins und Jennifer Salke, genau strukturiert werden wird.

Abdy und De Luca sind 2020 an Bord von MGM gekommen und u.a. für die Produktion des letzten Bond-Films mit Daniel Craig, Keine Zeit zu sterben", der zu einem der größten Hits des Jahres 2021 avancierte, und Licorice Pizza" verantwortlich. Letzterer bescherte dem altehrwürdigen Studio eine Oscar-Nominierung. Hopkins dankte den beiden für ihre Verdienste. Sie selbst schrieben in einem Memo an die Mitarbeiter, dass sie ihr Ziel erreicht hätten, das Studio wiederzubeleben und nun die Zeit reif für neue Herausforderungen sei.

Die Firmen-Übernahme war Mitte März offiziell abgeschlossen worden.