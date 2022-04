Filmstiftung NRW: Rekordsumme im Jubiläumsjahr

Die Film- und Medienstiftung NRW hat 2021, im Jahr ihres 30-jährigen Bestehens, die Rekordsumme von gut 41 Mio. Euro für Filme, High-End-Serien, TV-Filme, Games, Kinos, Festivals, Standortprojekte sowie Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen vergeben. Das gab der NRW-Landesförderer jetzt bekannt.

"41 Mio. Euro Förderung - das ist die höchste Summe, die seit Bestehen des Hauses in die Förderung investiert werden konnte. Trotz erschwerter Bedingungen konnten so Filme, Serien und Games entstehen, die Unterhaltung mit Anspruch verbinden, die Preise und Auszeichnungen erringen und vor allem auch das Publikum begeistern. Wir danken allen Film- und Medienschaffenden, allen Kinobetreiber:innen und Verleihern für ihre Kreativität und ihre unermüdliche Arbeit in diesem herausfordernden Jahr. Wir danken unseren Gesellschaftern und ganz besonders dem Land NRW, das durch sein großes Corona-Engagement entscheidend zur Stabilisierung der Film- und TV-Branche beigetragen hat. Dies hilft sehr, gemeinsam auch die aktuelle Krise zu überstehen und für die Zukunft erfolgreich weiterarbeiten zu können. Dafür hat das ZDF dankenswerterweise schon jetzt angekündigt, seinen Beitrag für die Förderung zu erhöhen", kommentiert Filmstiftungsgeschäftsführerin Petra Müller die heute bekannt gegebenen Zahlen.

Auch in der Kinoförderung wurde 2021 eine Rekordsumme vergeben; 74 Kinos aus 46 Städten in NRW erhielten bei der Vergabe des Kinoprogrammpreises insgesamt eine Mio. Euro. Darin enthalten ist eine Sonderprämie von zehn mal 10.000 Euro für Kinos, die während der Corona-Pandemie besondere Maßnahmen zur Besucherbindung entwickelt haben. Insgesamt stellte die Film- und Medienstiftung NRW im vergangenen Jahr für Kinomodernisierung, Filmpräsentationen und Kinoprogrammprämien nach eigenen Angaben rund 1,5 Mio. Euro zur Verfügung.

Mit rund 22 Mio. Euro floss mehr als die Hälfte der in 2021 vergebenen Fördermittel in die Produktionsförderung von Spiel- und Dokumentarfilmen, 9,5 Mio. Euro gingen in die Serien- und TV-Förderung und 4,7 Mio. Euro in die Förderung von Abschlussfilmen, Debüts, Nachwuchsprojekten und Stipendien. Mit 3,4 Mio. Euro unterstützte die Film- und Medienstiftung NRW im vergangenen Jahr Games, Webvideo-Projekte und digitale Inhalte, 1,4 Mio. Euro gingen in die Förderung von Verleih und Vertrieb, 1,3 Mio. Euro in die Entwicklungsförderung und mehr als eine Mio. Euro floss in die Förderung von Festivals und innovativen Standortprojekten.

So enstanden mit NRW-Förderung im vergangenen Jahr Kinofilme wie Pablo Larrains Spencer", Vassilis Katsoupis' "Inside" mit Willem Dafoe, Sönke Wortmanns Eingeschlossene Gesellschaft" und Fatih Akins "Rheingold" ganz oder größtenteils in NRW. Im Bereich der High-End-Serien und TV-Filme hebt die Film- und Medienstiftung NRW Wild Republic" von Markus Goller und Lennart Ruff, die beim Berlin Series Market vorgestellt wurde, sowie Oktoberfest 1900", der mit dem Bayerischen und Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, sowie Faking Hitler" und Die Wespe", die beim Film Festival Cologne Premiere feierten, heraus.

Wie die Film- und Medienstiftung NRW bei der Vorstellung ihrer Förderbilanz für 2021 betont, konnte man seit dessen Erfassung im Jahr 2015 eine kontinuierliche Steigerung des Frauenanteils in der Förderung feststellen. So seien im vergangenen Jahr 40 Prozent der geförderten Projekte von Regisseurinnen und 36 Prozent von Produzentinnen gewesen.

Die Unterstützung hätten Produzent:innen und Entwickler:innen "auf ihre Weise gedankt - mit starken Filmen, Serien, Spielen, Preisen und Auszeichnungen", heißt es in der Bilanz-Mitteilung der Film- und Medienstiftung NRW. So sei neben dem erfolgreichsten deutschen Film des Jahres 2021, Die Schule der magischen Tiere", auch der erfolgreichste Dokumentarfilm des Jahres, "Die Unbeugsamen", sowie Sönke Wortmanns "Contra" mit Unterstützung aus NRW entstanden.

Darüber hinaus wurden 130 NRW-geförderte Filme im vergangenen Jahr auf Festivals eingeladen und mehr als 100 Mal ausgezeichnet. So eröffnete Leos Carax' Annette" das Festival de Cannes, "Spencer" wurde nach Venedig eingeladen und Hauptdarstellerin Kristen Stewart für den Oscar nominiert und Niemand ist bei den Kälbern" wurde in Locarno präsentiert, wo Hauptdarstellerin Saskia Rosendahl für ihre schauspielerische Leistung ausgezeichnet wurde. In 2022 wurden Hauptdarstellerin Meltem Kaptan und Drehbuchautorin Laila Stieler für Rabiye Kurnaz gegen George W Bush" bei der Berlinale jeweils mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet.

Mit Beginn des Jahres 2022 wurde für Förderungen durch die Film- und Medienstiftung NRW eine verpflichtende Selbstauskunft zur ökologisch-nachhaltigen Produktion eingeführt. Darüber hinaus startet in diesem Jahr das Pilotprogramm zur Produktionsförderung innovativer serieller Formate, das insbesondere junge Produzent:innen und Formatentwickler aus NRW zugute kommen soll. Darüber hinaus beteiligt sich die Film- und Medienstiftung NRW zusammen mit den deutschen Filmförderungen am "Emergency Fund for Filmmakers", der von der International Coalition for Filmmakers at Risk" aufgrund des Krieges in der Ukraine eingerichtet worden war.