Netflix vermeldet Summer Movie Slate

Der Streamingdienst Netflix lässt ein bisschen weiter in den Starttermin-Kalender seiner Filmproduktionen blicken. Wobei die beiden aus deutscher Sicht interessantesten Werke, "Buba: Es war einmal" und "Für Jojo" nur insoweit genauer terminiert sind, dass sie im Sommer starten sollen.

"Buba" erzählt die Vorgeschichte des gleichnamigen Gangsters, den Bjarne Mädel in "How to Sell Drugs Online (Fast)" kongenial spielte und jetzt wiederbelebt. Regisseur ist Arne Feldhusen, für das Drehbuch verantwortlich zeichnen Philipp Käßbohrer, Matthias Murmann, Sebastian Colley und Isaiah Michalski. Die btf produziert.

"Für Jojo" wiederum ist eine Freundinnen-Geschichte von Paula und Jojo, bei der die eine die andere vom Heiraten abhalten will. Barbara Ott ist die Regisseurin, Alexander Funk und Kai Kunnemann produzieren, während Caro Kult, Nina Gummich und Steven Sowah die Hauptrollen spielen.

Genauer sind die Starttermine dagegen schon bei Jamie Foxx' Vampirfilm "Day Shift" am 12. August, die neue Kevin Hart und Mark Wahlberg Zusammenarbeit "Me Time" am 26. August, das Dakota Johnson Drama "Persuasion" am 15. Juli. Bekannt war zum Beispiel schon das superteure Starprojekt "The Gray Man" der Russo-Brüder mit Ryan Gosling und Chris Evans, das am 22 Juli startet.

Die Starts im Überblick:

-MAI-

BECAUSE OF YOU - 6. Mai

EIN MORDSTEAM ERMITTELT WIEDER (Frankreich) - 6. Mai

SENIOR YEAR - 13. Mai

A PERFECT PAIRING - 19. Mai

-JUNI-

INTERCEPTOR - 3. Juni

HUSTLE - 8. Juni

DER SPINNENKOPF - 17. Juni

-JULI-

DER ERSTE BLICK, DER LETZTE KUSS UND ALLES DAZWISCHEN - 6. Juli

DAS SEEUNGEHEUER - 8. Juli

ÜBERREDUNG - 15. Juli

THE GRAY MAN - 22. Juli

-AUGUST-

13: DAS MUSICAL - 12. August

DAY SHIFT - 12. August

ME TIME - 26. August

-WEITERE FILME IM SOMMER-

BUBA: ER WAR EINMAL (Deutschland) - Sommer

CARTER (Korea) - Sommer

FÜR JOJO (Deutschland) - Sommer

LOVE IN THE VILLA - 1. September