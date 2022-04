Karlovy Vary International Film Festival zeigt Programm des Filmfestivals in Odessa

Festival

Aufgrund des Krieges in der Ukraine kann das Filmfestival in Odessa nicht wie geplant Ende Juli stattfinden. Die Verantwortlichen des Karlovy Vary International Film Festival, das Anfang Juli stattfindet, haben sich jetzt dazu entschlossen, die Filme, die in Odessa hätten gezeigt werden sollen, in ihr Programm aufzunehmen.