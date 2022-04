SWR/ORF-Komödie "Heribert" (AT) im Dreh

Die Komödie "Heribert", die derzeit in Linz gedreht wird, bringt eine von Caro Cult gespieltes Ex-Topmodel und einen von Benedikt Kalcher verkörperten Computer-Nerd in einer Art Schicksalsgemeinschaft zusammen.

Nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Elisabeth Schmied geschrieben hat, inszeniert Andreas Schmied aktuell in Linz den Fernsehfilm "Heribert" (AT). Als einer der beiden Hauptdarsteller steht Benedikt Kalcher als der Computerprogrammierer Heribert Zocher vor der Kamera, der bei einem Pitching-Contest im Ars Electronica Center mit einer App, die ihn und sein Entwicklerteam ganz nach vorne bringen sollte, nicht nur krachend gescheitert ist, sondern dabei durch einen großen Fauxpax auch noch einen Shitstorm ausgelöst hat.

Auch für die zweite Hauptfiguer, die ehemalige Topmodelkandidatin Luna Oberbörsch (Caro Cult) läuft es alles andere als optimal. Eigentlich war sie nach Linz gekommen, um in eine Influencer-WG zu ziehen. Doch daraus wird nichts, denn sie hat zu wenige Klicks und Follower.

Doch dann sehen sich Heribert und Caro zunächst in einem Video, dann im wirklichen Leben und Caro beschließt, den Computer-Nerd und sein Team zu coachen und die App selbst heraus zu bringen. Doch das will Rutger Stix (Rafael Gareisen), der eigentliche Star der Linzer Start-up-Szene, der Heribert vor ein paar Jahren schon einmal eine Idee geklaut hatte, unbedingt verhindern. Das hat ihm Heribert nicht vergessen und als Rutger auch noch ein Auge auf die Programmiererin Franzi (Safira Robens) geworfen hat, in die Heribert schon länger verliebt ist, spornt ihn das zusätzlich an, Rutger vom Start-up-Thron zu stürzen und der Welt zu beweisen, dass er kein Loser ist.

Weitere Rollen in der Koproduktion der Aichholzer Filmproduktion (Produzent: Josef Aichholzer) mit ORF (Redaktion: Klaus Lintschinger) und SWR (Redaktion: Monika Denisch, Manfred Hattendorf) haben u.a. Philipp Doboczky, Maximilian Lim, Muriel Baumeister, Günther Lainer und Julia Edtmeier übernommen.

Die Ausstrahlung der mit Unterstützung des Landes Oberösterreich und der Stadt Linz entstehenden Komödie ist für das kommende Jahr geplant.