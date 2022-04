Netflix mit neuem Anime-Deal

Anime-Produktionen sollen bei Netflix offenbar weiterhin im Fokus stehen. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, habe man einen Vertrag mit dem japanischen Produktionshaus Studio Colorido abgeschlossen. Beide Unternehmen hatten bereits beim Anime-Film "A Whisker Away" (dt. Titel: "Um ein Schnurrhaar") kooperiert. Der Mitteilung zufolge umfasst der Deal drei Anime-Produktionen; beginnend mit "Drifting Home", der am 16. September Premiere haben soll. Ein weiterer Studio Colorido-Anime unter der Regie von Tomotaka Shibayama soll 2024 auf Netflix zu sehen sein.

Netflix wird allein im laufenden Jahr um die 40 neue Animes herausbringen. Allerdings gilt die Zusammenarbeit mit Colorido als erster Vertrag mit einem prominenten Anime-Studio.

Yuji Yamano, Director of Japan Content bei Netflix: "Studio Colorido verfügt über einige der besten japanischen Animationskünstler, die in den letzten 10 Jahren erstklassige Original-Animationsfilme produziert haben. Bei Netflix legen wir großen Wert auf authentisches Material, sowohl für unsere Stammfans als auch um neue Zuschauer zu gewinnen. (...) Wir werden auch prüfen, ob die von uns koproduzierten Filme zusätzlich zu ihrer Netflix-Premiere auch im Kino gezeigt werden können. Das erste Beispiel dafür wird 'Drifting Home' sein, der am selben Tag auf Netflix und im Kino Premiere haben wird."

Für Studio Colorido erklärte President Koji Yamamoto: "Ich hoffe, dass diese Vereinbarung den Verbrauchern und der Branche signalisieren wird, dass sich Kinos und Streamingdienste ergänzen. Wir hoffen, dass die Partnerschaft ein erfolgreiches Beispiel dafür sein wird, dass die Verbraucher die Wahl haben."