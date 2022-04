Arte zieht Bilanz und blickt freudig auf das 30-jährige Jubiläum

Die Arte-Jahresprogramm-Pressekonferenz in Straßburg stand am Mittwoch ganz im Zeichen des 30-jährigen Jubiläums des deutsch-französischen Kultursenders. Es war aber auch ein guter Anlass für Arte-Präsident Bruno Patino, seinen Vizepräsidenten Peter Weber sowie die neue Arte GEIE Programmdirektorin Emelie de Jong und Sylvie Stephan, die neue stellvertretende Programmdirektorin und Leiterin der Hauptabteilung Programmplanung lineare und nichtlineare Angebote, Bilanz zu ziehen.

Seit 1. Januar ist Emelie de Jong die neue Programmdirektorin. Sie gab einen Einblick in die Reichweiten des Senders 2021. Der Jahresmarktanteil in Deutschland im linearen wie non-linearen Bereich lag demnach bei 1,3 Prozent, in Frankreich bei 2,9 Prozent. Das Online-Angebot erfuhr von 2019 bis 2021 einen User-Anstieg um 68 Prozent. Vergangenes Jahr habe es mehr als 1,8 Milliarden Videoabrufe für Arte-Formate auf den unterschiedlichen Plattformen gegeben. Das mehrsprachige Angebot des Senders erreichte 30 Millionen Videoabrufe pro Monat. Die französische Erfolgsserie "In Therapie" hat dabei allein bereits 20 Millionen Video Views geschafft.

Präsident Patino betonte, wie wichtig die Plattform arte.tv inzwischen für die Verbreitung der Formate sei. "Wir haben eine Strategie entwickelt, dass das Arte Bouquet gleichzeitig ein Fernsehsender, eine Plattform für non-lineare Inhalte, aber auch mit Channels auf den sozialen Netzwerken präsent ist", sagte Patino, der seine Einleitung auf Deutsch hielt und dann ins Französische wechselte. "Auf YouTube haben wir Millionen von Abonnenten. Wir versuchen alle drei Säulen so breit wie möglich aufzustellen, damit so viele Menschen wie möglich angesprochen werden. Die Mediathek ist eines der zentralen Nutzungselemente von Arte."

Vizepräsident Weber ergänzte bei diesem Aspekt, dass Arte über die verschiedenen Plattformen ganz unterschiedliche Zuschauerschichten ansprechen könnte. "Bei der Mediathek sind die Zuschauer im Schnitt zwölf Jahre jünger als im TV", hielt er fest. Die Verbreitung über die sozialen Netzwerke sei inzwischen ein elementares Standbein.

Am 30. Mai wird Arte bekanntlich 30 Jahre alt. So erinnerten Patino und Weber am Mittwoch auch an die Verpflichtung des Senders aus seinem im Gründungsvertrag festgelegten Auftrag. "In einem krisenerschütterten Europa ist es wichtiger denn je, unseren Beitrag für die Kultur in Europa, für ihre Strahlkraft und ihr Wirken über nationale Grenzen hinaus, zu leisten", erklärte Patino. "Die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig der Zusammenhalt in Europa ist. Arte, das gegründet wurde, um genau diesen Zusammenhalt und dieses Verständnis zu fördern, ist kein bloßes Nice-to-have", betonte Vizepräsident Weber.

Patino wiederum betonte ein wachsendes europäisches Publikum. Außerhalb Deutschlands und Frankreichs wurden im Jahr 2021 pro Monat durchschnittlich ca. 30 Millionen Videoaufrufe generiert, was einer Zunahme von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das mehrsprachige Angebot in Englisch, Spanisch, Polnisch und Italienisch verzeichnete zwischen 2020 und 2021 ein Wachstum von 140 Prozent, mit etwa 5,5 Millionen Videoaufrufen pro Monat.

Arte hat gleich nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine weite Strecken seines Programms freigeräumt und zusätzliche Reportagen, Analysen und Hintergrundberichte zur Verfügung gestellt. Seit vergangener Woche bietet arte.tv zudem eine Auswahl an Sendungen in ukrainischer und russischer Sprache an. Programmdirektorin de Jong, die auf ihre Standpunkt zu einem potenziellen Boykott russischer Kultur oder Kulturschaffender angesprochen wurde, sagte: "Wir haben bei dem Magazin 'Tracks' den Dissidenten das Wort erteilt. Wir boykottieren die russische Kultur nicht. Wir sind ein Kulturmedium. Aber wir verteidigen unsere DNA und unsere Prinzipien."

Am Jubiläumstag, dem 30. Mai, zeigt Arte u. a. den mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm "Flee" zum Thema Exil zur besten Sendezeit. Anhand von persönlichen Schilderungen europäischer Bürgerinnen und Bürgern und bildstarker Aufnahmen dokumentiert die sechsteilige Reihe "Europa. Kontinent im Umbruch" die Zeitenwende in Europa. Im Juni bieten im Rahmen des multiperspektivischen Filmprojekts "Generation Africa" 25 afrikanische Filmschaffende aus 16 verschiedenen Ländern ihre Sicht auf die Zukunft junger Menschen auf ihrem Kontinent.

Im Sommer wird sich die popkulturelle Reihe "Summer of Passion" immer freitags und sonntags der Leidenschaft und ihren Irrungen und Wirrungen hingeben. Neben Filmklassikern wie "Love Story" und "Swimming Pool" wird Arte seine Zuschauer und Zuschauerinnen in die Welt glamouröser Ikonen wie Penélope Cruz mitnehmen und Dokumentationen über das Skandalpärchen der 1990er-Jahre, Pamela Anderson und Tommy Lee, Janet Jacksons "Nipplegate" und die exzentrische Band Kiss ausstrahlen. Zur Pressekonferenz waren die Macher der Formate "Flee", "Europa. Kontinent im Umbruch" und "Generation Africa" für ein paar Fragen zugeschaltet.