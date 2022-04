"Ein Schlüsselfilm": Sam Raimi über "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Am 4. Mai startet der nächste große Marvel-Blockbuster in den deutschen Kinos. Regisseur Sam Raimi verriet uns vorab unter anderem, was Superheldenfilme so attraktiv macht, wie sehr die Pandemie die Arbeit am Set beeinflusste - und weshalb er Filme machen will, die "zum Punkt kommen".

Einst verhalf er "Spider-Man" zum Kino-Durchbruch, nun legt er mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness" einen Schlüsselfilm für die nächste Phase des MCU vor. Wir sprachen mit Regisseur Sam Raimi über seine Rückkehr zu Marvel.

BLICKPUNKT: FILM: Es ist beinahe auf den Tag genau 15 Jahre her, dass Sie zuletzt "Spider-Man" über die Leinwände wirbeln ließen. Wie fühlte es sich an, zum Superhelden-Genre zurückzukehren?

SAM RAIMI: Es ist wirklich aufregend. Comics waren seit jeher eine meiner großen Leidenschaften. Ich liebe die Geschichten, die Stan Lee und all die großartigen Künstler und Autoren bei Marvel über die Jahre geschaffen haben. Die Fackel nun wieder aufnehmen und weitertragen zu können, selbst eine weitere dieser tollen Geschichten erzählen zu dürfen, war regelrecht ein Nervenkitzel.

BF: Sie haben sich in der Vergangenheit sehr offen über den teils heftigen Gegenwind, der Ihnen seitens mancher Fans für den eher ungeliebten Spider-Man 3" entgegenschlug, geäußert. Jetzt erlebt zu haben, wie enthusiastisch das Publikum auf die Rückkehr von Tobey Maguire reagierte und wie sehr ihre Filme bis heute nachwirken: Verschaffte Ihnen das auch etwas Genugtuung?

SAM RAIMI: Es ist zunächst einmal ganz und gar Stan Lees Verdienst, die Figur von "Spider-Man" geschaffen zu haben - und ich bin überzeugt, dass die Reaktionen in jedem Fall sehr positiv gewesen wären, auch wenn jemand anderes als ich das große Glück gehabt hätte, die ersten drei "Spider-Man"-Filme inszenieren zu dürfen. Aber selbstverständlich war ich absolut begeistert angesichts dieses Enthusiasmus. Ich selbst liebe Spider-Man: No Way Home". Es ist ein enorm unterhaltsamer und sehr emotionaler Film. Und es war natürlich wundervoll, die Charaktere aus meinen Werken und meine alten Freunde wieder auf der Leinwand zu sehen.

BF: Hätten Sie Anfang der 2000er Jahre jemals damit gerechnet, dass das Marvel Cinematic Universe die Ausmaße annehmen könnte, die es heute hat?

SAM RAIMI: Ehrlich gesagt nein. Ich habe mir damals nicht ausmalen können, dass es wirklich so groß werden könnte. Allerdings auch deswegen nicht, weil ich stets das Gefühl hatte, dass ich die Dinge völlig anders sehe als die meisten Studios. Schon in den 1990er Jahren hatten Stan Lee und ich gemeinsam versucht, einige der Geschichten von Marvel für das Kino umzusetzen - und ich habe nie verstanden, warum man uns das nicht ermöglichte. Was wir sahen, war der Stoff, aus dem Blockbuster gemacht sind: großartige Figuren, viel Emotion und nicht zuletzt phantastische Bilder, wie geschaffen für die große Leinwand. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Stan Lee und ich versuchten, Entwürfe für eine Verfilmung von "Thor" zu pitchen - und Absagen über Absagen kassierten. Ich konnte nicht verstehen, warum man in Hollywood nicht erkennen wollte, was für ein reicher Schatz da ungehoben lag. Und ich freue mich, dass sich das doch noch geändert hat.

BF: Unumstritten ist der Boom der Superheldenfilme nicht. Einige Regiegrößen, darunter Martin Scorsese oder Francis Ford Coppola, haben sich wiederholt mehr als kritisch dazu geäußert; Denis Villeneuve meinte kürzlich, diese "schablonenhaften Filme" hätten das Publikum regelrecht zu "Zombies" gemacht. Was entgegnen Sie dem?

SAM RAIMI: Ich bin nicht sicher, ob ich dazu wirklich etwas von Gewicht sagen kann. Sie sprechen hier von herausragenden Kreativen, die einige der großartigsten Werke der US-Filmgeschichte geschaffen haben. Von daher kann ich erst einmal nur sagen, dass ich ihre Meinung respektiere, auch wenn es natürlich nicht die meine ist. Was ich aus meiner Warte und speziell zu meinem Film sagen kann: Unser Anspruch war, ihn so frisch und eigenständig wie möglich zu machen - dabei aber natürlich dem treu zu bleiben, was zuvor aufgebaut wurde. Ein ganz wesentlicher Teil der Aufgabe war es, sich klar zu machen, wer Wanda Maximoff für das Publikum ist. Elizabeth Olsen hat diese Figur in so vielen Filmen und einer eigenen Serie verkörpert... Wir waren gefordert, dort anzusetzen, wo diese in ihrer Entwicklung stand und sie auf eine Weise fortzuschreiben, die das Publikum zufriedenstellt. Dasselbe gilt natürlich für den von Benedict Cumberbatch verkörperten Doctor Strange. Der Knackpunkt ist, zu verstehen, was das Publikum erwartet und sich von dort aus nach vorne zu bewegen, für eine dynamische Beziehung gerade zwischen diesen beiden Hauptprotagonisten zu sorgen. Natürlich baut man auch auf Geschichten auf, die andere erzählt haben. Aber man schlägt jedes Mal ein neues, ganz eigenes Kapitel auf; das ist definitiv nicht etwa nur eine Wiederholung von Altbekanntem.

BF: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hat seine Wurzeln nicht nur in den Comics und dem mittlerweile enormen Marvel-Kinouniversum, sondern knüpft direkt an "Spider-Man: No Way Home" und die Disney+-exklusive Serie "Wanda Vision" an. Wie tief muss das Publikum Ihrer Ansicht nach in der Materie stecken, um für sich das Meiste aus dem Film herausholen zu können?

SAM RAIMI: Oh, das Publikum steckt sehr tief in der Materie drin, es verfügt über unglaubliches Wissen, da liegt die Herausforderung auf unserer Seite. Obwohl sich "Spider-Man: No Way Home" und "Wanda Vision" quasi noch in der Entstehung befanden, als wir anfingen, waren wir laufend darum bemüht, uns mit deren Autoren und Regisseuren auszutauschen. Schließlich ging es darum, auf dem Laufenden darüber zu bleiben, welche Erfahrungen die Charaktere in diesen Projekten machen würden, wohin diese sie jeweils führen würden. Man muss auf gleicher Wellenlänge mit dem Publikum sein, um etwas erzählen zu können, das das Gesamtnarrativ entscheidend vorantreibt - und nicht nur wiederkaut, was die Fans bereits verinnerlicht haben.

BF: Wie viel mussten Sie selbst an Hintergrundwissen aufholen, nachdem man Ihnen den Film anvertraut hatte?

SAM RAIMI: Jede Menge, ich musste quasi noch einmal die Schulbank drücken. Ich bin mit dem Marvel-Universum zwar bestens aus den Comics vertraut, aber die Filme sind dann doch immer etwas Eigenes, da fehlte es mir ein wenig an Detailwissen.

BF: Machte es die Fülle an Hintergrund für Sie jetzt schwieriger, dem MCU Ihren Stempel aufzudrücken, als damals bei "Spider-Man"?

SAM RAIMI: Es war tatsächlich nie meine Absicht, "Spider-Man" einen eigenen Stempel aufzudrücken. Mir ging es nur darum, mit diesem tollen Charakter zu arbeiten, mit dem ich aufgewachsen war und an dem ich sehr hänge. An "Doctor Strange" bin ich im Grunde genauso herangegangen: Ich wollte die Charaktere - und vor allem das, was das Publikum in Ihnen sieht - verstehen und einfach mein Bestes als Geschichtenerzähler geben, um sie auf der Leinwand zu aufregendem Leben zu erwecken.

BF: Ehrlich gesagt werde ich vermutlich Zeit meines Lebens zuerst an Tanz der Teufel" denken, wenn ich Ihren Namen höre - und tatsächlich hatte Kevin Feige bereits vor einiger Zeit durchblicken lassen, dass gerade Fans des zweiten Teils viel Freude an ihrem neuen Werk haben werden. Kettensägen und Schrotflinten wird man natürlich nicht erwarten dürfen, aber Horror-Elemente spielen offensichtlich eine Rolle?

SAM RAIMI: Absolut. Ich glaube, dass Kevin Feige so etwas wie den ersten Horror-Film von Marvel im Hinterkopf hatte, als er entschied "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auf den Weg zu bringen. Womöglich ist er deshalb auch gerade auch auf mich zugekommen. Dass ich in meinem Schaffen sowohl auf Superhelden als auch auf Horror zurückblicken kann, machte mich in seinen Augen vermutlich zum richtigen Mann, um den Film so zu gestalten, wie es ihm vorschwebte.

BF: Ein derartiges Mammutprojekt während einer globalen Pandemie zu verantworten - bedeutete das einen ganz eigenen Horror?

SAM RAIMI: Am Set war es tatsächlich schwierig. Die gesamte Crew hat Masken und zusätzlich Plastikvisiere getragen, wir durften uns nicht näher als eineinhalb Meter nähern - das war wirklich eine Herausforderung. Kommunikation ist die zentrale Aufgabe des Regisseurs. Alles, was er macht, dreht sich darum, seine konkrete Vision an das Team zu vermitteln, bis hin zu Details wie dem Make-Up oder der spezifischen Dekoration eines Raumes; der Regisseur muss anschaulich machen können, wie er seine Protagonisten und ihre Welt sieht. Wirklich alles dreht sich um Kommunikation - und sie können sich vermutlich ausmalen, wie schwierig das ist, wenn man den Ausdruck des jeweiligen Gegenübers nicht erkennen kann; wenn alles, was man vom Gesicht sieht, die Augen sind - und das auch noch durch ein Paar Scheiben hindurch... Das war teils in etwa so, als würde man versuchen, eine Oper zu singen, während man einen Maulkorb trägt. Allerdings muss ich gestehen, dass die Zoom-Meetings, die wir in der Pre-Production abhielten, tatsächlich effektiver waren, als der althergebrachte Weg, sich stets nur persönlich zu treffen. Denn so konnte ich jederzeit zeitgleich mit hunderten von Leuten konferieren. Das bedeutete, dass ich mich nicht nur mit den jeweiligen Abteilungsspitzen ausgetauscht habe, sondern dass alle beteiligten Kreativen die Chance hatten, diesem Austausch zu folgen. Dabei konnte stets spontaner Input gegeben werden. Sei es, dass das Art Department mit einem Klick Skizzen antiker Säulen auf den Bildschirm zauberte, sei es, dass man Rohentwürfe von Szenen auf den Bildschirm holte, um etwas anschaulicher zu machen. Es kam sogar vor, dass die Stuntabteilung uns per Video an den Proben teilhaben ließ. Wir arbeiteten also mit einer multimedialen Plattform, die allen jederzeit offen stand. In der Pre-Production-Phase war das tatsächlich eine enorm effiziente Weise, zu kommunizieren.

BF: Laut Drehbuchautor Michael Waldron hatte die Pandemie-bedingte Verzögerung der Produktion den Vorteil, dass Sie Zeit dafür gewannen, genau den Film aufzusetzen, den Sie wollten?

SAM RAIMI: Das ist richtig. Wir begannen unsere Arbeit mit einem Drehbuch, dass für einen vorherigen Entwurf des Projekts verfasst worden war; bevor man mich an Bord holte. Keiner von uns beiden verspürte den Wunsch, dieses Buch umzusetzen. Wir wollten eine ganze eigene Geschichte erzählen; eine, die uns persönlich etwas bedeutet. Die Verzögerungen, die durch die Pandemie entstanden, haben uns tatsächlich in die Lage versetzt, ganz von vorne anzufangen und an einer originären Idee zu arbeiten.

BF: Was die Marvel-Serie "Hawkeye" aus meiner Sicht auszeichnete, war die Tatsache, dass man dem Titelhelden mit Kate Bishop alias Hailee Steinfeld eine Protagonistin an die Seite stellte, die einen gewissen Kontrast schaffte, die für viel frischen Wind sorgte. Diese Rolle kommt in Ihrem Film America Chavez zu?

SAM RAIMI: Ich muss gestehen, dass ich die Serie nicht gesehen habe, deshalb kann ich keinen direkten Vergleich ziehen. Aber ich kann versprechen, dass der jugendliche Spirit, den Xochitl Gomez als America Chavez mitbringt, dem Film wirklich einen ganz besonderen Funken verleiht. Denn sie bildet einen klaren Kontrast zu Doctor Strange, der so selbstbewusst und von sich überzeugt agiert; der denkt, dass nur er die Dinge regeln kann. America Chavez stellt das infrage - und das sorgt für wirklich zündende Szenen.

BF: Selbstverständlich wollen wir beide nicht spoilern, aber lassen Sie mich doch fragen: Wird "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" der erste MCU-Film sein, der inhaltlich klar von der Übernahme von Fox durch Disney profitiert?

SAM RAIMI: Das ist wirklich gut formuliert - aber auch darauf darf ich keine Antwort geben. Ich weiß, dass Marvel eine Menge Überraschungen plant; die darf ich auch für ein gutes Interview nicht verraten. Sagen kann ich aber, dass es der erste MCU-Film ist, der wirklich die Türen zum Multiversum aufstößt - und dass dies eine Richtung ist, in die Marvel auch weitergehen wird. Für die Fans, die Marvel in seine nächste Phase begleiten wollen, ist es also ein absoluter Schlüsselfilm.

BF: Eine Überraschung, über die wir sicherlich sprechen können, ist die Lauflänge des Films, die sich erfrischender Weise nur bei rund zwei Stunden bewegt - während der Trend bei Tentpoles zuletzt eher in Richtung drei Stunden zu tendieren schien...

SAM RAIMI: Das liegt tatsächlich an meinem ganz persönlichen Geschmack. Ich gehe nicht gerne in Filme, die deutlich länger als zwei Stunden dauern. Ich schätze unterhaltsame Erlebnisse; die sprichwörtliche Achterbahnfahrt; kurzweilige Unterhaltung, die Intensität besitzt, die von starker Dynamik zwischen den Protagonisten lebt. Wenn sich ein Film über mehr als zweieinhalb Stunden hinzieht, frage ich mich regelmäßig: Warum? Wofür sitze ich hier so lang? Ich möchte Filme machen, die prägnant sind, die zum Punkt kommen.

BF: Nach Die fantastische Welt von Oz" und "Poltergeist" haben Sie nun erneut als Regisseur an einem Film gearbeitet, der auch in 3D in die Kinos kommt. Wie viel trägt diese Fassung zum Publikumserlebnis bei?

SAM RAIMI: Ich halte 3D generell für ein tolles Erlebnis - und das gilt umso mehr für diesen Film, der die Vielzahl an Ebenen, an Dimensionen ja quasi schon im Titel trägt. Für das "Multiverse of Madness" drängt sich das 3D-Format geradezu auf. Ich habe eng mit den 3D-Teams zusammengearbeitet - und ich denke es ist uns wirklich gelungen, Bilder von enormer Tiefe und Dynamik zu erschaffen. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, sich die 3D-Fassung anzusehen, wenn man die Möglichkeit hat. Wir haben übrigens gerade die Atmos-Abmischung abgeschlossen, in die wir ebenfalls viel Zeit gesteckt haben - und das Ergebnis ist beeindruckend.

BF: Im Grunde wird man beim MCU davon ausgehen dürfen - aber wird es sich lohnen, den Abspann bis ganz zum Schluss zu verfolgen?

SAM RAIMI: Ja, es gibt diese Tradition, am Ende noch ein kleines Anhängsel zu bringen - aber ich darf nicht sagen, ob das auch diesmal der Fall ist. Grundsätzlich gesprochen, bricht der Film vielleicht mit ein paar Marvel-Traditionen, er folgt aber auch etlichen.

BF: Könnten Sie sich vorstellen, das MCU noch eine Weile länger zu begleiten, sollte man Ihnen dies anbieten?

SAM RAIMI: Wenn man mich wieder haben will - auf jeden Fall. Ich hatte wirklich eine tolle Erfahrung mit dem gesamten Marvel-Team. Dort ist man ganz auf großartiges Geschichtenerzählen fokussiert. Man will genau wissen, wer das Publikum ist, um es bestmöglich unterhalten zu können. Es ist wunderbar, so zu arbeiten, weil es diesem Team um etwas ganz Grundlegendes geht: Alles dreht sich um Entertainment.

BF: Denken Sie, dass man Tobey Maguire nicht zum letzten Mal im "Spider-Man"-Kostüm gesehen hat?

SAM RAIMI: Ich hoffe, dass es ein Wiedersehen gibt, denn ich habe seinen Auftritt in "No Way Home" genossen. Ich mochte sämtliche "Spider-Men", aber Tobey besitzt nach so vielen Jahren der Zusammenarbeit natürlich einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und er ist ein wirklich großartiger Schauspieler. Einer, der viel zu selten zum Zuge kommt. Schon von daher hoffe ich, dass wir ihn wieder öfter sehen werden.

BF: Eine abschließende, grundsätzliche Frage: Wie steht es Ihrer Ansicht nach um die Zukunft des Kinos?

SAM RAIMI: Ich bin überzeugt, dass eine großartige Kinozukunft vor uns liegt - solange Filmschaffende höchste Achtung vor dem Publikum haben, solange sie etwas über das menschliche Wesen erzählen, über das, was uns ausmacht - ganz unabhängig vom Genre. Wenn das beherzigt wird, sehe ich eine wirklich strahlende Zukunft für das große Leinwanderlebnis.

Das Gespräch führte Marc Mensch