Dritter Kiel-"Tatort" von Kleinert/Arango im Dreh

In Kiel und Hamburg wird noch bis 19. Mai der "Tatort: Borowski und der Wiedergänger" (AT) gedreht, den Andreas Kleinert nach einem Drehbuch von Sascha Arango inszeniert. Für das Duo ist es bereits die dritte Zusammenarbeit bei einem Kiel-"Tatort" nach "Borowski und das Glück der anderen" und "Borowski und der Engel"; Arango schreibt bereits zum achten Mal ein Drehbuch zu einem "Borowski-Tatort".

In "Borowski und der Wiedergänger" (AT) müssen die Kommissar:innen Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) das plötzliche Verschwinden von Tobias Exner (Petur Oskar) aufklären. Der war seiner Frau Greta (Cordelia Wege), von deren Geld er lebt, schon mehrfach fremd gegangen. Unter anderem mit einer Bekanntschat aus einem Datingportal mit dem Nickname "Kitty13". Mit ihr plant er sogar, seine Frau verschwinden zu lassen. Doch bevor er diesen Plan in die Tat umsetzen kann, verschwindet er selbst spurlos. Klar, dass die Ermittlungen die beiden Kommissar:innen schnurstracks zu "Kitty13" führen.

In weiteren Rollen stehen im "Tatort: Borowski und der Wiedergänger" (AT) u.a. Thomas Kügel, Victoria Trauttmansdorff, Karin Neuhäuser und Stephan Bissmeier vor der Kamera von Johann Feindt. Produktionsfirma ist Nordfilm (Produzentin: Kerstin Ramcke, ausführende Produzentin: Sabine Timmermann). Alfred Holighaus fungiert als Dramaturg, die Herstellungsleitung liegt bei Joerg Pawlik, die Produktionsleitung bei Jörg Vennewald, die Redaktion bei Christian Granderath. Fördermittel gab es von der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

Die Ausstrahlung des "Tatort: Borowski und der Wiedergänger" (AT) im Ersten und der ARD-Mediathek ist für 2023 geplant.