Kaufcharts: "Spider-Man" weiter vorn

"Spider-Man: No Way Home" war in seiner zweiten Auswertungswoche nicht von den Spitzenpositionen zu verdrängen.

Sonys "Spider-Man: No Way Home" verteidigte in Kalenderwoche 16 die ersten Plätze in den DVD- und Blu-ray-Kaufcharts. Nicht nur, weil "Spider-Man" zum erwartbaren starken Titel im Kaufhandel avancierte, sondern auch, weil es nahezu keine New Releases gab, die den Film hätten verdrängen können. Im Blu-ray-Segment gelang es keinem Titel, unter die Top-10 zu gelangen. Daher: "Spider-Man: No Way Home" belegte mit zwei Produktfassungen weiterhin Rang eins und zwei, gefolgt von "Tod auf dem Nil" und "Keine Zeit zu sterben". Es auf Position 19 zeigt mit "The Treacherous - Die 10" ein Neuzugang.

Unverändert die ersten drei Ränge in den DVD-Kaufcharts: "Spider-Man", "Sing - Die Show deines Lebens" und "Die Schule der magischen Tiere". Neu auf Platz sechs: Die 15. Staffel der beliebten Serie "Der Bergdoktor".

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf