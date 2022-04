Warner TV dreht Serie mit Ben Becker als Bad Cop

"Boom Boom Bruno" wird von Odeon Fiction produzert, Becker spielt in der Titelrollen einen sexistischen Vorstadt-Bullen, der einen schwulen Partner an seine Seite bekommt.

Warner TV Serie befindet sich kurz vor Dreh seines nächsten Serien-Originals. In "Boom Boom Bruno" geht es um einen sexistischen, von Vorurteilen geprägten Berliner Vorstadt-Bullen, der einen noch nicht geouteten schwulen Partner an seine Seite bekommt. Gemeinsam müssen sie den Mord an einer Dragqueen aufklären.

Ben Becker und Vincent zur Linden spielen die beiden Hauptrollen. Zum Cast gehören außerdem Sabrina Ceesay, Franz Hartwig, Anton Rubtsov, Vlatka Alec und Pierre Sanoussi-Bliss. Die Bücher stammen von Kerstin Sofie Laudascher, die u.a. bereits für "Doktor Ballouz" im Einsatz war, Regie führt Maurice Hübner, der mit Familie Braun" bereits den Interantional Emmy gewann und mit den ersten beiden "Passau-Krimis" überzeugte. Die Bildgestaltung übernimmt Julia Jalnasow.

Die sechs 45-minütigen Episoden umfassende Serie wird von Odeon Fiction produziert. Produzenten sind Vitus Reinbold und Ann-Kathrin Eicher, Producer ist Julian Coromines. Als Executive Producer für Warner TV Serie fungieren Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat.

Greifeneder sagte im Interview mit Blickpunkt:Film über die Serie: "'Boom Boom Bruno' ist wieder komplett anders als das, was wir zuvor gemacht haben. So einen wie Bruno hat man im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen. Ben Becker spielt darin einen sexistischen, in Vorurteilen denkenden Polizisten. Er ist der Cowboy in seinem Revier und vereint alle Eigenschaften, die wir heutzutage eigentlich nicht mehr sehen wollen. Er bekommt einen jungen Partner, Mark, an die Seite gestellt, der für alle offensichtlich schwul ist - außer für Bruno. Es prallen Welten aufeinander und doch entwickelt sich ein seltsames Vater-Sohn-Verhältnis zwischen ihnen, als sie gemeinsam den Mord an einer Dragqueen aufklären müssen. Diesen Kriminalfall erzählen wir mit schwarzem Humor und Thriller-Komponente - als "Crimedy" sozusagen. Doch im Vordergrund steht, dass Bruno sein Weltbild gehörig überdenken muss, als er merkt, das Mark schwul ist. Wenn sich selbst einer wie Bruno ändern kann, dann besteht noch Hoffnung für die Welt."

Gedreht wird von Mai bis Mitte Juli in Berlin und Umgebung.