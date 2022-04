"Das 'Wir' gewinnt!": HDF gratuliert Martin Moszkowicz

Mit einer Dankesrede, die laut HDF den "Kinobetreibern aus der Seele gesprochen" habe, hat Martin Moszkowicz zum Auftakt der CinemaCon den Career Archievement in Film Award entgegengenommen. Der Kinoverband gratuliert von Herzen.

Wenn die CinemaCon bis zum Ende jenes Bild abgibt, das sie in den ersten Tagen zeichnete, kann man wohl getrost von Rückenwind sprechen, den auch die deutschen Kinobetreibenden mitnehmen dürfen, wenn es Mitte Mai endlich wieder nach Baden-Baden zum Filmtheaterkongress geht. Einer der Höhepunkte zum Auftakt der US-Leitmesse in Las Vegas war die Auszeichnung von Martin Moszkowicz am "International Day". Eine Ehrung, zu der auch der HDF Kino gratuliert. Dessen Vorstandsvorsitzende Christine Berg übersandte uns folgendes Statement:

"Das 'Wir' gewinnt!

Zum Auftakt der CinemaCon hat Martin Moszkowicz als erster Deutscher überhaupt den Career Archievement in Film Award in Las Vegas entgegennehmen dürfen. Aus meiner Sicht ist das ein historischer Moment!

Im zuvor stattgefundenen Panel 'Blockbuster or Bust' hat er hervorgehoben, welchen wichtigen Stellenwert der Abspielort Kino auch in Zukunft haben werde und wie wichtig es sei, für die Filmtheater noch bessere und kommerziell erfolgreiche Filme zu produzieren. Damit hat Martin Moszkowicz den Kinobetreibern aus der Seele gesprochen!

Sehr klar hat er in diesem Zusammenhang auch die Wichtigkeit des deutschen Kinofilms betont. Für den Erfolg des deutschen Kinos muss es künftig einen größeren Markanteil an erfolgreichen deutschen Produktionen geben. Das können wir als HDF Kino nur unterstreichen.

In den Mittelpunkt stellen Sie, lieber Martin Moszkowicz, den Schulterschluss zwischen Produktion, Verleih und Kino. Wie recht Sie haben! Auch wir sehen die Veredelung der Ware Film im Kino - vor allen Dingen auch beim deutschen Film.

Wir gratulieren Ihnen von Herzen zu dieser wichtigen Auszeichnung, die Sie zu Recht für Ihren Mut, Ihre Neugier und Ihre Leidenschaft für Filme erhalten haben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen und allen anderen die Zukunft unserer Branche und insbesondere die Zukunft des deutschen Films weiter zu gestalten. In unser aller Interesse und im Interesse unseres Publikums!"