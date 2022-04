Zweite Fortsetzung von "Das Leben ist kein Kindergarten" abgedreht

In Berlin ist jetzt die letzte Klappe zur zweiten Fortsetzung der auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" ausgestrahlten Komödie gefallen.

In Berlin und Umgebung sind jetzt die Dreharbeiten zur Komödie "Das Leben ist kein Kindergarten 3" (AT) gefallen, die Sinje Köhler nach einem Drehbuch von Oliver Wnuk inszeniert hat. Erneut ist Wnuk auch aus Hauptdarsteller in der Rolle des Familienvaters und Kitagründers Freddy Kleemann zu sehen, dem schön langsam alles über den Kopf zu wachsen scheint. Seine hochschwangere, von Meike Droste gespielte Frau fordert mehr Entlastung von Freddy ein, der aber auch noch eine Betreuung für seinen dementen Vater suchen muss und auch noch Gegenwind für sein innovatives Kita-Konzept bekommt. Als dann auch noch Schwiegermutter Regine (Hedi Kriegeskotte) zur Unterstützung ihrer hochschwangeren Tochter anreist, droht es Freddy endgültig zu viel zu werden. Um ihre Oma abzulenken, wollen ihre Enkel Zoe (Sophie Reiling) und Niklas (Max Günther) über eine Dating-App einen Partner für sie finden. Doch Regine hat mit dieser plötzlichen Aufmerksamkeit erstmal ein Problem.

In weiteren Rollen standen Franziska Wulf, Siemen Rühaak und Taneshia Abt vor der Kamera von Bernd Fischer.

"Das Leben ist kein Kindergarten 3" (AT) wird produziert von Amusement Park Films (Produzent:innen: Amelie von Kienlin, Malte Grunert) im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Sascha Mürl, Christoph Pellander) für die ARD. Ein Ausstrahlungstermin auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" steht noch nicht fest.