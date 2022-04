"Wolke unterm Dach" feiert Premiere

In der Astor Filmlounge in München feierte Wolke unterm Dach" gestern seine Premiere. Zu den Premierengästen zählten Hauptdarsteller Frederick Lau und Romy Schroeder, die in dem neuen Film von "Heidi"-Regisseur Alain Gsponer seine Filmtochter Lilly gibt. Um sie kümmert versucht sich der von Lau gespielte Krankenpfleger Paul zu kümmern, nachdem seine Frau und Romys Mutter Julia (Hannah Herzsprung) überraschend verstorben ist. Doch das Ansinnen, Mutter und Vater gleichzeitig zu sein und für Lilly stark zu sein, obwohl er selbst in ein tiefes Loch gefallen ist, überfordert Paul zusehends. Als sich auch noch die Situation am Arbeitsplatz mit einer neuen Chefärztin zuspitzt, droht Paul immer mehr den Boden unter den Füßen zu verlieren. Lilly hingegen verbringt immer mehr Zeit auf dem Dachboden des Hauses, auf dem sich ein Geheimnis verbirgt. Und so dauert es noch eine Weile, bis sie merken, dass sie es nur gemeinsam schaffen können, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben.

Warner Bros Pictures Germany startet "Wolke unterm Dach" am morgigen 28. April in den deutschen Kinos.