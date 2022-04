Einschaltquoten: Starke Nachfrage nach Informationen zum Ukrainekrieg

Die Informationen zum Krieg in der Ukraine standen beim TV-Publikum gestern am höchsten im Kurs. So kam die "Tagesschau" im Ersten um 20 Uhr auf 5,9 Mio. Zuschauer (MA: 21,7 Prozent), den anschließenden 15-minütigen "Brennpunkt" sahen 5,35 Mio. Zuschauer (MA: 18,8 Prozent). Danach hatte das Erste zwei Folgen der Krankenhausserie In aller Freundschaft" (4,31 Mio. Zuschauer / MA: 14,9 Prozent bzw. 4,38 Mio. Zuschauer / MA: 15,8 Prozent) programmiert gehabt.

Im ZDF stand das Thema "Ukraine" bereits seit 18 Uhr im Mittelpunkt des gestrigen Abends. So sahen zunächst 2,53 Mio. Zuschauer (MA: 12,5 Prozent) das Benefizspiel zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew. Die "ZDFzeit"-Dokumentation "Wer ist Wolodymyr Selensky" kam im Anschluss daran auf 2,26 Mio. Zuschauer (MA: 7,8 Prozent). 2,58 Mio. Zuschauer (MA: 9,1 Prozent) wurden dann für eine Spezialausgabe des Magazins "frontal" mit dem Titel "Putins Krieg und Deutschlands Krise" registriert, bevor das "heute journal" auf 3,95 Mio. Zuschauer (MA: 15,5 Prozent) kam.

20,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen informierten sich gestern in der 20-Uhr-"Tagesschau" über den Krieg in der Ukraine; der anschließende "Brennpunkt" kam in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 16,3 Prozent. Erfolgreichstes privates Programm bei den 14- bis 49-Jährigen in der gestrigen Primetime war die Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" (15,8 Prozent). "Bauer sucht Frau international" brachte RTL gestern Abend einen 14/49-Marktanteil von 10,7 Prozent ein und lag damit leicht unter dem Auftaktwert der aktuellen Staffel vom Montag. Denkbar knapp unter der Zehn-Prozent-Marke in dieser Zielgruppe lag gestern Abend der Auftakt zu einer neuen Staffel der Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (9,9 Prozent). Mit zwei Folgen, die jeweils einen 14/49-Marktanteil von 6,7 Prozent erzielten, startete Sat1 gestern Abend die neue Crimeserie "Navy CIS: Hawaii". 5,7 Prozent in dieser Zielgruppe standen hingegen für die RTLZWEI-Sozialreportage "Armes Deutschland - Deine Kinder" zu Buche.