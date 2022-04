American Cinematheque Award für Ryan Reynolds

Der 36. American Cinematheque Award geht in diesem Jahr an Ryan Reynolds. Zur Begründung sagt der Vorsitzende der American Cinematheque, Rick Nicita: "Ryan Reynolds ist ein 'Renaissance Man 2.0' unserer Zeit. Er ist ein Schauspieler, Geschäftsmann, Autor, Comedian, Produzent und kreativer Innovator auf und neben der Leinwand. Was für uns am wichtigsten ist: er ist ein wahrhaft moderner Filmstar. Er hat den Gipfel des Ruhms mit Filmen, die auf allen Plattformen gezeigt werden, erreicht, in allen Genres von Komödien über Dramen bis hin zu Actionfilmen oder einer Kombination von allen drei. Seine beliebten Filme sind zu zahlreich, um einen herauszugreifen, aber zuletzt hat er mit Filmen wie 'Deadpool', 'The Adam Project' und 'Red Notice' noch nie da gewesene neue Sphären der Publikumsbegeisterung erreicht."

Die Verleihung des American Cinematheque Awards an Ryan Reynolds findet am 17. November im Rahmen der jährlichen stargespickten Gala im Beverly Hilton statt. Zu den bisherigen Preisträgern gehören u.a. Spike Lee, Charlize Theron, Bradley Cooper, Amy Adams, Ridley Scott, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey und zuletzt Scarlett Johansson.