Dany Boon stürzt sich ins wahre Leben

Das französische Multitalent Dany Boon, der zuletzt für Netflix 8 Rue de l'humanité" realisierte, arbeitet an seiner nächsten Komödie, für die ein gewohnt prominentes Ensemble vorgesehen ist. Sein Kostar in u.a. Willkommen bei den Sch'tis", Kad Merad, und Charlotte Gainsbourg haben Rollen übernommen in "La vie pour de vrai". Darin spielt Boon einen Mann, der fast sein Leben lang in einem Club Med verbrachte und mit 50 endlich das wahre Leben kennenlernen und seine Liebe aus Teenagerzeiten in Paris wiedersehen will. Er begenet dabei seinem unbekannten älteren Halbbruder, der ihn schnell wieder loshaben will.

Der Film, den Boon mit seiner Firma 26DB Production produziert und den er schrieb und ab Mitte Mai inszeniert, soll vor allem in Belgien gedreht werden - u.a. im virtuellen Studio Magic Loom - außerdem in Sardinien und Frankreich. Pathe soll die u.a. von Wallimage geförderte Komödie im nächsten Jahr in die Kinos bringen.