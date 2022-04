Justin Lin als Regisseur bei "Fast & Furious 10" ausgestiegen

Justin Lin wird bei Fast & Furious 10", dessen Produktion bereits begonnen hat, nicht Regie führen. Das gab der Lin, der zuvor bereits die Teile drei, vier, fünf, sechs und neun des Franchises inszeniert hatte, jetzt bekannt.

Wörtlich heißt es in seinem Statement: "In Übereinstimmung mit Universal habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, als Regisseur von 'Fast & Furious 10' zurückzutreten, bleibe aber als Produzent an Bord. Zehn Jahre und fünf Filme lang waren wir in der Lage, mit den besten Schauspielern, die besten Stunts und die verdammt noch mal besten Autoverfolgungsjagden zu drehen. Eine persönliche Bemerkung: als Kind asiatischer Immigranten bin ich stolz darauf, beim Aufbau des facettenreichsten Franchise der Filmgeschichte behilflich gewesen zu sein. Ich werde den wunderbaren Cast, Crew und Studio für ihre Unterstützung und dafür, dass ich in der 'Fast'-Familie willkommen geheißen wurde, immer dankbar sein."

Die Produktion von "Fast & Furious 10", der für einen Kinostart im Mai 2023 eingeplant ist, soll dem Vernehmen nach mit der Erstellung von Second-Unit-Material fortgesetzt werden. Laut "Deadline.com" soll eine Entscheidung über einen Ersatz für Justin Lin auf dem Regiestuhl schnell fallen; erste Gespräche mit Kandidaten gäbe es bereits.

Die fünf "Fast & Furious"-Filme, bei denen Justin Lin Regie geführt hatte, haben zusammen mehr als zehn Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit mehr als 1,9 Mrd. Dollar eingespielt.