Foto des Tages: Zweite Staffel der UFA Fiction Produktion "All You Need" heute bei Das Erste

Nach Liebe, Freundschaft und Vertrauen sehnen sich die Freunde Vince, Levo, Robbie und Sarina in der Erfolgsserie "All You Need", produziert von UFA Fiction. Am heutigen 27. April wird die 2. Staffel ab 22:50 Uhr im linearen Fernsehen bei Das Erste ausgestrahlt. Seit 22. April 2022 sind alle Folgen in der ARD Mediathek abrufbar. "All You Need" ist eine Produktion der UFA Fiction (Produzentin: Nataly Kudiabor, Producerin: Sophie von der Leyen), im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Carolin Haasis, Christoph Pellander) für die ARD Mediathek. Regisseur und Headautor ist Benjamin Gutsche. Ceylan Yildirim und River Matzke sind weitere Autor:innen dieser Staffel. Die Entwicklung einer dritten Staffel wurde bereits beauftragt. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Ludwig Brix, Tom Keune, Frédéric Brossier, Benito Bause, Benjamin Gutsche (Regisseur und Headautor), Carolin Haasis (Redakteurin ARD Degeto), Arash Marandi, Nataly Kudiabor (Produzentin UFA Fiction), Christin Nichols, Christoph Pellander (Redaktionsleiter ARD Degeto), Sophie von der Leyen (Producerin UFA Fiction), Thomas Schreiber (Geschäftsführer ARD Degeto), Nico Hofmann (CEO UFA), Markus Brunnemann (Geschäftsführer UFA Fiction und UFA Serial Drama). Foto: ARD Degeto/ UFA Fiction/Raphael Stötzel (PR-Veröffentlichung)