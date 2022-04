CINEMACON Tag 2: Warner'n'Roll

Nach dem stimmungsvollen Auftakt von Sony legte Warner Bros. die Latte im Rahmen seiner "The Big Picture"-Präsentation auf der CinemaCon in Las Vegas noch einmal höher. Neben vielen neuen DC-Comics-Verfilmungen war es vor allem "Elvis" und der Auftritt von Regisseur Baz Luhrmann, die die Veranstaltung denkwürdig machten.

Die CinemaCon läuft, und die Stimmung steigt: Wohl kaum einer der Anwesenden in Las Vegas hegt noch irgendeinen Zweifel, dass die Pandemie hinter den Kinos liegt und es fortan steil bergauf geht. Ließ die gestrige Auftaktveranstaltung von Sony noch den gewissen Kitzel vermissen, legte Warner Bros. mit seiner traditionellen "The Big Picture"-Veranstaltung jetzt die Latte richtig hoch. Das gewisse Etwas lag von Anfang an in der Luft, als Filmchef Toby Emmerich den Kinobetreibern versicherte, dass der neue Chef von Warner Discovery, David Zavlav, ein großer Kinoliebhaber sei und fest an die Zukunft der exklusiven Filmauswertung im Kino sei. Danach begrüßte er The Batman"-Regisseur Matt Reeves auf der Bühne und gab offiziell bekannt, dass Reeves und sein Star Robert Pattinson bereits mit Hochdruck an "The Batman 2" arbeiten würden.

Den Auftakt bei der eigentlichen Show machte "Elvis", der im kommenden Monat in Cannes Weltpremiere feiern und im Anschluss im Juni ins Kino gebracht wird. Es war sogleich der unumstrittene Höhepunkt der gesamten Show. Nicht nur weil das gezeigte Filmmaterial absolut mitreißend war und die Kinobetreiber zu Begeisterungsstürmen hinriss, sondern auch weil sich der angereiste Regisseur und Macher des Films, Baz Luhrmann, als großartiger Showman erwies und für eine Weile die gesamte Veranstaltung an sich riss. Das Publikum liebte den drahtigen Australier und seine viele Schnurren und staunte nicht schlecht, als sich auch noch der Star von "Elvis", Austin Butler, zu Luhrmann auf die Bühne gesellte. Man kann nur hoffen, dass der ganze Film hält, was die furiosen Ausschnitte und die Ausführungen des Regisseurs versprechen.

Anschließend gab es allererste Ausschnitte aus zwei erst für das Jahr 2023 vorgesehenen Filmen zu sehen: Wonka" von Paddington"-Regisseur %Paul King% mit Timothee Chalamet und "The Flash" von Andy Muschietti, der für einen großen Aha-Moment sorgte, weil man zum ersten Mal Michael Keaton in seiner Rückkehr zu seiner Rolle als ursprünglicher Batman zu sehen bekam. Danach stellte Olivia Williams ihre ambitionierte zweite Regiearbeit vor, den Psychothriller Don't Worry Darling" mit Florence Pugh und Harry Styles, den sie als ihre Traumprojekt bezeichnete und dessen Trailer einen besonderen Film verspricht über ein junges Ehepaar in den Fünfzigerjahren, das in eine ungewöhnliche Gemeinde zieht. Mit der Stephen-King-Verfilmung Salem's Lot" zeigt Gary Dauberman, dass er nach den Drehbüchern für die beiden ES"-Filme ein besonderes Händchen für Stoffe des unübertroffenen Horror-Romanautors entwickelt hat. Die ersten Aufnahmen waren sehr stimmungsvoll.

Und dann gibt es noch viel, viel, sehr viel DC-Comics-Adaptionen. Für "Shazam! Fury oft he Gods" war der gesamte Cast angereist, um die Werbetrommel zu rühren. James Wan wiederum zeigte ein erstes Sizzle-Reel seines Aquaman and the Lost Kingdom", der das Original noch einmal deutlich übertreffen soll. Und schließlich gab es zum Abschluss der Präsentation noch einmal einen echten Höhepunkt: Im Mittelpunkt von DC League of Super-Pets" sowie Black Adam" steht jeweils Dwayne Johnson: In ersterem Animationsfilm spricht er die Hauptfigur Krypto, den Hund von Superman, zweiterer ist seit zehn Jahren ein Leib- und Magenprojekt des aktuell erfolgreichsten Schauspielers der Welt. Zunächst hatte es den Anschein, als wäre Johnson nur per Videoschalte aus Hawaii mit dabei, bis er den Spaß auflöste und das Publikum abklatschend doch selbst auf die Bühne kam, zur großen Freude der Anwesenden. Dort unterhielt er nach Manier eines großen Showmans mit zahlreichen Anekdoten, erhielt von Toby Emmerich aber auch einen Preis als größter Star der letzten zehn Jahre. Das Publikum jedenfalls war hingerissen von einer Show, die nahtlos an 2019 anknüpfte. Als wären die letzten zwei Jahre nicht geschehen.