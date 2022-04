CINEMACON Tag 2: WE. ARE. BACK!

Als die CinemaCon im vergangenen Jahr im August stattfand, merkte John Fithian, President und CEO des amerikanischen Kinoverbands National Association of Theatre Owners, bei einer Pressekonferenz im Anschluss an seine State-of-the-Industry-Rede zur offiziellen Eröffnung der diesjährigen Messe an, sei es ums Überleben gegangen. Acht Monate später sähen die Dinge deutlich besser aus. Oder wie NATO-Chairman Roberto Rodriguez zum Auftakt der offiziellen Veranstaltung das vollbesetzte Auditorium skandieren ließ: "We Are Back! We Are Back! We Are Back!". Wenn man's drei Mal sagt, muss es auch stimmen. Und auch wenn die anwesenden Kinobetreiber erst einmal motiviert werden mussten, in das Mantra einzustimmen, merkt man doch durchaus, dass das Pendel wieder dabei ist, in Richtung Kino ausschlägt, dass die Wiedereröffnung in eine neue Phase übergeht, die man hier in Las Vegas als "neue Normalität" beschreibt.

In seiner Rede verwies Fithian auf eine Filmstaffel für 2022 und über 2023 hinaus, die er als "robust und voller massivem Boxoffice-Potenzial" beschrieb. Vor allem freute er sich darüber, dass die Zeit der Experimente und Notlösungen der vergangenen Jahre endgültig wieder vorbei sei: "Das erneuerte Engagement unserer Studiopartner wird man im Lauf der Woche deutlich zu sehen bekommen. Dass die Studios ihre wichtigsten Manager zu dieser historischen Messe geschickt haben, unterstreicht das wiedererwachte Bewusstsein dafür, welch wichtige Rolle der Kinobesuch im Ökosystem der Industrie spielt. Wir sind begeistert, dass die Verleiher ihre Filme mit Fenstern veröffentlichen." Dabei könne man nicht nur auf eine Reihe von Blockbustern setzen, sondern auch auf eine wieder größere Anzahl von Filmen und eine größere Auswahl: "Mittelgroße Filme und Familienware sind ebenso wichtig. All das haben wir. Es ist keine Raketenwissenschaft: Mehr Filme bedeuten mehr Umsatz an den Kinokassen."

Denkwürdig war vor allem der mit tiefer Überzeugung gesprochene Satz: "Ich freue mich, ankündigen zu können, dass simultane Veröffentlichungen als ernstzunehmendes Geschäftsmodell tot sind." Das habe man vor allem den verheerenden Folgen von Filmdiebstahl zu verdanken: "Piraterie hat dieses Geschäftsmodell getötet." Fithian erklärte: "Wenn man Titel für Titel analysiert, dann wir deutlich, dass Piraterie dann besonders heftig ist, wenn man Filme als erstes zuhause sehen kann, egal ob sie über Premium-Video-on-Demand oder Subscription-Video-on-Demand zugänglich gemacht werden." MPA-Chef Charles Rivkin widmete sich in seiner Rede gar ausschließlich dem Thema Piraterie - und konnte erstaunliche Erfolge vermelden.

Bei der anschließenden Pressekonferenz wurde viel über die Bemerkungen des neuen Warner-Chefs David Zaslav vom Vortag, der sich klar für das klassische Auswertungsmodell bei Kinoproduktionen ausgesprochen hatte. "Er hat das perfekt gesagt, finde ich", meinte Fithian. Filme machten im Kino Geld und würden für die nötige Aufmerksamkeit für die folgenden Auswertungsschienen sorgen. Hämische Bemerkungen über Netflix und den historischen Absturz des Streamers in der vergangenen Woche gab es von Fithian nicht zu hören: "Wir lieben Netflix! Ted Sarandos ist genial, ein echter Filmliebhaber, der mit jeder Faser seines Körpers für Produktionen brennt. Sollten sie ich Modell überdenken: Unsere Türen stehen offen. Wir spielen ihre Filme gern. Aber es ist ihre Entscheidung. Wir sind auch sonst happy mit den Filmen, die in den nächsten Monaten kommen."

Dass auch künftig wieder eigentlich für das Kino geplante Filme wieder zu Streamern abgezogen werden könnten, zweifelt der NATO-Chef an: "Das liegt in der Vergangenheit. Wir blicken nach vorn. Und da sehe ich eine starke Staffel. Wenn es noch Verschiebungen gibt, dann nur auf einen anderen Termin im Kino, nicht mehr zu Streamingangeboten. Die letzten Monate haben gezeigt, dass man im Kino unverändert Geld machen kann. Auf jeden Fall muss man variabel bleiben, jedes Studio geht mit den Fenstern anders um. Aber grundsätzlich respektiert jedes Studios die Idee des Fensters."