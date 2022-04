Netflix-Wochencharts: Das Publikum atmet durch

Bei Netflix ging es in der vergangenen Woche weltweit eher ruhig zu. Zeit also, sich die enttäuschende Performance der fünften Staffel der spanischen Hit-Serie "Elite" genauer anzuschauen und Kolumbien als Serien-Powerhouse zu würdigen.

Die große Geschichte der Woche ist eigentlich, dass es keine große Geschichte gibt. Ja, die zweite Staffel "Bridgerton" hat weltweit auf Netflix mit seinen letzten vier Tagen den englischsprachigen Serienrekord noch auf finale 656 Millionen Stunden hochgeschraubt. Die Miniserie "Anatomy of a Scandal" wiederum steigerte sich im aktuellen Zeitraum vom 18. bis 24. April in ihrer zweiten Woche auf mehr als 75 Millionen Stunden - und war damit das mit Abstand am meisten gesehene Format der vergangenen Woche. Aber eigentlich holt Netflix gerade Luft und schüttelt sich nach dem enttäuschenden Quartalsergebnis, um dann mit Formaten wie der dritten Staffel "Wer hat Sara ermordet?" oder der vierten Staffel "Stranger Things" wieder durchzustarten.

Das lässt auch ein bisschen Zeit, um sich Details genauer anzuschauen: zum Beispiel die fünfte Staffel der spanischen Hit-Serie "Elite". Sowohl Staffel drei als auch Staffel vier befinden sich in der Alltime-Top-Ten der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serienstaffeln. Nach der dritten Woche hat die fünfte Staffel jetzt rund 148 Millionen Stunden gesammelt. Das klingt viel. Setzt man es aber ins Verhältnis zu Staffel drei (275 Millionen Stunden nach 28 Tagen) oder Staffel vier (257 Millionen Stunden in 28 Tagen) relativiert sich dieser Erfolg. Gewisse Ermüdungserscheinungen sind dort beim Publikum nicht von der Hand zu weisen.

Spannender ist da das Phänomen der kolumbianischen Erfolgsserien, die vor allem von den treuen lateinamerikanischen Zuschauerinnen und Zuschauern getragen werden. Die erste Staffel "Café con aroma de mujer", die inzwischen in ihrer 17. Woche (!) Runden in der weltweiten Wochen-Top-Ten dreht, ist das einzige Format, dass bei der Langzeitwirkung mit "Squid Game" mithalten kann. In den ersten 28 Tagen - dem Goldstandard von Netflix - sammelte "Café con aroma de mujer" vor einiger Zeit sehr starke 326,91 Millionen Stunden. Aber auch die kolumbianische Serie "The Queen of Flow" mit ihrer zweiten Staffel und 230 Millionen Stunden schrieb riesige Werte für ein spanischsprachiges Format. Neuester Zugang ist jetzt die Serie "Herzschlag", die im Original "Pálpito" und international "The Marked Heart" heißt. Die 14-teilige Thriller-Serie führt in den aktuellen nicht-englischsprachigen Wochencharts als Neueinsteiger mit souveränen 68 Millionen Stunden das Feld an. Das wird sich kommende Woche erfahrungsgemäß noch steigern.

In Deutschland bleibt "Fack ju Göhte 3" in seiner zweiten Woche auf Platz eins bei den Filmen. Platz zwei belegt "Choose or Die", auf Platz drei steht "The In Between". Bei den Serien hat es der kolumbianische Neueinsteiger "Herzschlag" auf Platz vier geschafft. "Anatomy of a Scandal" steht auf Platz eins, gefolgt von der zweiten Staffel "Bridgerton" und der auch erwähnten fünften Staffel "Elite".