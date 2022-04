Dolphin Medien mit weiteren Lizenzeinkäufen

Dolphin Medien hat im Rahmen einer Einkaufstour 20 weitere Lizenzen "mit umsatzstarken Titeln" erworben. Dem Independent zufolge handelt es sich unter anderem um "American Siege" mit Bruce Willis als New Yorker Kriminalbeamten. Für den Actionthriller seien alle Rechte erworben worden. Die HE- und VoD-Rechte sicherte sich Dolphin Medien an "White Elephant" mit Michael Rooker und John Malkovich, "Vendetta" mit Thomas Jane sowie "Paradise City" mit John Travolta und Stephen Dorff.

Darüber hinaus wird der Programmanbieter einen neuen Film aus der "Ip Man"-Reihe vermarkten sowie den Thriller "The Runners" mit Tom Sizemore, den Animationsfilm "Pinocchio - A True Story", den Actioner "Blowback" mit Randy Couture, das Survival-Drama "East of the Mountains" mit Tom Skerritt und Mira Sorvino sowie den Fantasyfilm "A Fairy Tale After All". Für das Weihnachtsgeschäft plant Dolphin Medien mit zehn neuen Weihnachtsfilmen.

Geschäftsführer Benjamin Krause zufolge wird der überwiegende Teil der neuen Lizenzen noch 2022 über Koch Films ausgewertet.