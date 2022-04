Hamburg beendet Hotspot-Status

Nur zwei Bundesländer hatten zuletzt umfassendere Corona-Restriktionen aufrecht erhalten, in beiden endet der Hotspot-Status. Nachdem das Oberverwaltungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern bereits vor dem letzten Wochenende Fakten geschaffen hatte, gibt es keinen neuerlichen Anlauf der Landesregierung, einen Hotspot-Status zu erklären, regulär wären die entsprechenden Vorschriften am morgigen 27. April ausgelaufen.

In Hamburg, dem einzigen Stadtstaat, der von der Rechtsgrundlage im geänderten Infektionsschutzgesetz Gebrauch gemacht hatte, wird der Hotspot-Status am 30. April enden. Eine Verlängerung ist nicht angestrebt, wie Bürgermeister Peter Tschentscher erklärte, obwohl die Inzidenzen (wie auch bundesweit) zuletzt wieder relativ stark gestiegen waren und aktuell deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegen. Damit werden nahezu alle Beschränkungen - darunter die Maskenpflicht in Kinosälen - zu Beginn des Monats Mai auch in Hamburg aufgehoben sein.