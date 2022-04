Moviescreens auf der CinemaCon

Auf der US-Kinoleitmesse in Las Vegas bewirbt das Unternehmen Moviescreens aktuell eine neue Generation seiner aufblasbaren "airframe"-Projektionsflächen, die in Zusammenarbeit mit Harkness Screens entwickelt wurden.

Im Januar 2021 feierte das Unternehmen Moviescreens sein 25-jähriges Jubiläum, aktuell tritt man auf der Kinoleitmesse CinemaCon auf, wo man im Caesar's Palace die neueste Generation der "airframe" getauften aufblasbaren Projektionsflächen präsentiert. Entwickelt wurden die aktuellen airframe-Modelle in Zusammenarbeit mit den führenden Leinwand-Experten von Harkness Screens, beworben werden Produkte, die in zwei Kategorien fallen:

Unter airframe Easy werden Lösungen für kleinere und mittlere Veranstaltungsorte zusammengefasst, die Projektionsbreiten von fünf bis zehn Metern abdecken. Für ambitionierte Events und große Zuschauerzahlen stehen die Modelle von airframe Pro, die für Bildbreiten von zwölf bis zu 20 Metern gedacht sind.

Sämtlichen Modellen ist die hohe Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten gemein, Moviescreens verspricht dabei nicht nur geringe Transport- und Nutzungskosten, sondern vor allem auch einen simplen Aufbau, der in weniger als 30 Minuten erfolgen kann. Die Zusammenarbeit mit Harkness wiederum stehe für die Vereinigung aller Vorteile einer aufblasbaren Leinwand mit der perfekten Bildqualität einer "konventionellen" Lösung. Die Vielzahl an Modellen stelle dabei sicher, dass für jeden Einsatztyp genau der richtige airframe angeboten werden könne.

Zu den Features der aktuellen Generation zählt unter anderem eine Befestigungslösung, den Aufbau auch bei ungünstigen Wetterbedingungen sicher im Boden verankert halte, die Normalausstattung halte demnach Windgeschwindigkeiten von bis zu 38 km/h (oder "5" auf der Beaufort-Skala) problemlos Stand, zusätzliche Ballastsysteme seien optional erhältlich; zum Service zählen statische Berechnungen, um einen airframe auch bei stärkeren Winden garantiert stabil zu halten.

Ein neu entwickeltes Gebläse sei nicht nur stark genug, um sämtliche "airframe Easy"-Typen binnen Minuten zu voller Größe aufzublasen (selbst beim größten Pro-Modell soll der Vorgang weniger als 25 Minuten dauern), sondern es sorge automatisiert dafür, dass der Luftdruck zu keinem Zeitpunkt einen voreingestellten Wert unterschreitet.