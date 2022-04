Locarno ehrt Laurie Anderson

Das Locarno Film Festival ehrt Laurie Anderson im Rahmen seiner 75. Edition mit dem Vision Award Ticinomoda. Die Amerikanerin, die als Komponistin, Visual Artist und Filmemacherin arbeitet, nimmt den Preis, der für Menschen bestimmt ist, die mit ihrem Schaffen den Horizont des filmischen Bildes erweitern, am 10. August im Rahmen einer feierlichen Zeremonie entgegen. Anderson wird am 11. August zudem Rede und Antwort auf einem Panel im Spazio Cinema stehen und zwei ihrer Filme, "Heart of a Dog" und die restaurierte Fassung von "Home of the Brave" mitbringen.

Giona A Nazzaro, der Künstlerische Leiter des Schweizer A-Festivals, ist es eine große Ehre: "Laurie Anderson in Locarno ist ein wahr gewordener Traum. Sie ist eine multimediale, interdisziplinäre Künstlerin, die mithilfe von Bildern einmalige Konversationen gewebt hat. Eine vielschichtige Persönlichkeit, deren tiefe, unbändige Kreativität zahllose bahnbrechende Wege in der Musik, der Performance, dem Film, dem Theater, der Elektronik, der Poesie und all den verschiedenen Bereichen, in denen sie tätig ist, beschritten hat. Im Vorfeld des 75-jährigen Jubiläums des Festivals erinnert uns Laurie Anderson daran, dass es für uns nur eine Richtung gibt: vorwärts, wie sie es immer getan hat. Es ist uns eine Ehre, Laurie Anderson willkommen zu heißen."