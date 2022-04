Kinocharts Frankreich: "Tierwesen" regieren weiter

"Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" verteidigte spielend seinen ersten Platz in den französischen Kinocharts. "The Lost City" meldete sich als bester Neuling erst auf Rang vier. Familienfilme konnten teils deutlich zulegen.

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" verteidigte spielend seinen ersten Platz in den französischen Kinocharts und kann mit über 600.000 Besuchern seine Gesamtbesucherzahl bereits auf 1,7 Mio. bringen. Monsieur Claude und sein großes Fest" wurde an seinem dritten Wochenende erneut um einige Kopien aufgestockt und konnte sein Ergebnis im Vergleich zur Vorwoche verbessern: 351.766 Kinogänger lösten Tickets für das Komödiensequel, das in über 1046 (!) Locations zu sehen ist und gesamt etwas unter 1,7 Mio. Zuschauer verzeichnet. Auch Rang drei wurde vom selben Titel belegt wie in der Vorwoche: Sonic the Hedgehog 2" konnte ebenfalls bei aufgestockter Kopienzahl zulegen - um 35 Prozent - und kam auf 277.557 Zuschauer. Gesamt liegt das Sequel bei über 1,7 Mio..

Erst auf Rang vier stieg die ehemalige Nummer eins in den US-Charts, The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt", ein. In 609 Locations wurde der beste Neuling des Wochenendes von 255.656 Kinogängern gesehen. Die Top fünf komplettierte Die Gangster Gang", ein weiterer Familientitel, der zulegen konnte, sogar um beeindruckende 67 Prozent. 206.252 Tickets wurden für den Animationsfilm gelöst.

Den besten Locationschnitt der Titel der Top 15 verzeichnete der auf Sechs platzierte zweitbeste Neustart, die Komödie "Les Segpa", die mit knapp 190.000 Besuchern aus den Startlöchern kam kam. En corps" schrieb als letzter Titel in den Charts auf Platz sieben ein sechsstelliges Ergebnis.

Auf acht steht "Die Häschenschule - Der große Eierklau" nach zwei Wochenenden bei über 100.000 Besuchern. Die Animation legte um 59 Prozent zu. Auf zehn meldete sich mit Massive Talent" der drittbeste Neuling.