Kinocharts Österreich: "Tierwesen 3" weiter vorn

Der Abstand zum Zweitplatzierten war am vergangenen Wochenende zwar so gering wie nie zuvor, doch konnte "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" Platz eins der österreichischen Kinocharts verteidigen.

Mit einem Einspiel von etwas mehr als 300.000 Euro konnte Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" Platz eins der österreichischen Kinocharts verteidigen und steht nach seinem dritten Wochenende insgesamt bei rund 2,35 Mio. Euro.

Platz zwei belegte der erfolgreichste Neustart des Wochenendes: Das Dschungelabenteuer The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" mit Sandra Bullock und Channing Tatum in den Hauptrollen kam an seinem Startwochenende in Österreich auf ein Einspiel von 277.000 Euro (inkl. Previews: 353.000 Euro). Auf Platz drei konnte Sonic the Hedgehog 2" mit 108.000 Euro (gesamt: 1,11 Mio. Euro) als letzter Titel noch ein sechsstelliges Einspiel erzielen.

Komplettiert wird die Top fünf der österreichischen Kinocharts durch einen weiteren Neustart, Robert Eggers' The Northman" (94.000 Euro; inkl. Previews: 109.000 Euro), und dem in der Vorwoche neu gestarteten Geschichten vom Franz" (WE: 87.000 Euro; gesamt: 216.000 Euro), der in ähnlich vielen Locations wie in der Vorwoche gezeigt wurde, aber deutlich zulegen und sich so um einen Platz verbessern konnte.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

Kurt Langbeins Dokumentarfilm Der Bauer und der Bobo" (48.000 Euro; inkl. Previews: 55.000 Euro) landete an seinem Startwochenende auf der Acht in der Top Ten der österreichischen Kinocharts. Leon Dings Animationsspaß "Boonie Bears: Ein tierisches Abenteuer" (7.200 Euro; inkl. Previews: 7.900 Euro) belegte an seinem Startwochenende in Österreich Platz 18, gefolgt von einem weiteren Neustart, Jacques Audiards Wo in Paris die Sonne aufgeht" (6.400 Euro; inkl. Previews: 8.200 Euro). Die Plätze 24 und 25 der österreichischen Kinocharts belegten die ebenfalls neu gestarteten Die wundersame Welt des Louis Wain" (3.500 Euro; inkl. Previews: 4.100 Euro) und "Seventeen Power of Love: The Movie" (3.200 Euro; inkl. Previews: 8.200 Euro).