Locarno Film Festival für 75. Jubiläumsausgabe gerüstet

Volle Kraft voraus beim Locarno Film Festival: Beim Annual General Meeting, das am 25. April abgehalten wurde, stellten Giona A Nazzaro, der künstlerische Leiter, und Managing Director Raphaël Brunschwig ihre Pläne für die kommende 75. Jubiläumsrunde vor, die vom 3. bis 13. August abgehalten wird, und warfen mit einem neuen Konzept den Blick in die Zukunft. Auch Festivalpräsident Marco Solari war zugegen und stellte fest, dass das Locarno Film Festival die zurückliegenden schwierigen zwei Jahre gut überstanden hätte und paradoxerweise nun stärker als jemals zuvor sei.

Als Gründe führte Solari die gute Unterstützung der Regierung und der privaten Festivalpartner an, aber vor allem die Loyalität des Festivalpublikums. Giona A. Nazzaro legte seine Vision für 2022 dar: Das Locarno Film Festival bleibe ein privilegierter Ort für zeitgenössisches Kino. Der Erfolg von 2021 habe ihm nicht nur ermöglicht, diese Position zu erhalten, sondern sogar auszubauen. Die Vorbereitungen für die 75. Edition laufen auf Hochtouren. "Als Festival rüsten wir uns für die Zukunft und sind bereit, physisch und 'fließend' auf die Veränderungen in der Branche und die neue Nachfrage eines neuen Publikums zu reagieren. Gleichzeitig werden wir unermüdlich daran arbeiten, das Festival als Dreh- und Angelpunkt der Tessiner Gemeinden und als Schweizer Top-Event zu stärken", so Nazzaro.

Managing Director Brunschwig gab Auskunft über das Festival-Budget: Für 2022 stehen dem Locarno Film Festival 14,5 Mio. Schweizer Franken (rund 14,15 Mio. Euro) zur Verfügung; das Defizit von 895.000 Schweizer Franken (rund 835.000 Euro) muss aus den Reserven ausgeglichen werden. Laut Brunschwig sei das Festivalteam bereit, nicht nur eine besondere Ausgabe wie das 75-jährige Jubiläum in Angriff zu nehmen, sondern auch die größeren Herausforderungen zu meistern, um Nachhaltigkeit zu erreichen und die Veranstaltung auch in Zukunft relevant zu halten.

Im Rahmen des Meetings wurden zudem personelle Veränderungen angekündigt: Nadia Dresti und Giovanni Merlini sind neue Mitglieder des Executive Boards und Fabienne Merlet, Marketing- und Kommunikationschefin, ist neu ins Festival Management aufgenommen worden.

Nach aktuellem Stand der Dinge werden Festivalbesucher ohne Einschränkungen wieder Zugang auf die Piazza Grande und die anderen Kino-Locations erhalten können. Um dem großen Publikumsinteresse gerecht zu werden, soll der Ticketverkauf künftig bereits vor Start des Festivals möglich sein. Als neues Festivalkino heißt das Locarno Film Festival das Otello in Ascona willkommen.

Marco Solari ist besonders stolz auf seine Mannschaft: "Unser Team ist beharrlich, hochmotiviert und bereit, die Position und das Prestige der Veranstaltung auf allen Ebenen, national und international, zu verteidigen."