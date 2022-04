J.J. Abrams bringt Spielzeugklassiker auf die Leinwand

Nach Greta Gerwigs Barbie" mit Margot Robbie in der Hauptrolle bringen Mattel und Warner Bros ein weiteres Kultspielzeug auf die große Leinwand - die Hot Wheels. Wie "Deadline.com" berichtet, wird der Realfilm über das mit nach Angaben des Marktforschers NPD Group mit acht Mrd. Fahrzeugen weltweit meist verkauften Spielzeugs von J J Abrams' Firma Bad Robot produziert. Bei dem Projekt soll es sich um einen Vollgas-Actioner mit einigen der schnittigsten Autos, Monstertrucks und Motorrädern handeln, heißt es in dem Bericht weiter.

"Als weltweiter Marktführer in der Autokultur hat Hot Wheels den Wettkampfgeist unter Autoenthusiasten über Generationen hinweg angefacht. Fans allen Alters werden jetzt die die Fahrt ihres Lebens haben, wenn die unglaublichen Mitarbeiter von J.J. Abrams Bad Robot zusammen mit uns und Warner Bros. Pictures aus den legendären Hot Wheels eine aufregende Geschichte für die große Leinwand machen", erklärt Robbie Brenner, der für Mattel Films als Executive Producer des Films fungieren wird.

Für Warner Bros. Pictures ist VP Production Peter Dodd als Executive Producer an Bord. Er erklärt: "Als wir aufgewachsen sind, waren Hot Wheels mehr als nur Autos; sie waren Fahrzeuge für unsere Fantasien. Heute sind wir bei Warner Bros. begeistert darüber, diese Fantasien zusammen mit Robbie Brenner und dem Kreativteam bei Mattel zusammen mit den genialen Köpfen von J.J. Abrams, Hannah Minghella und dem Team bei Bad Robot auf die große Leinwand zu bringen."

Hannah Minghella sagt über das Projekt: "Bevor Hot Wheels der weltweit bekannte Name wurde, der es heute ist, war es ein Traum von Mattel-Mitbegründer Elliot Handler, der die Spielzeugautos zuhause in seiner Garage in Südkalifornien erfunden und gebaut hat. Es sind diese Fantasie, Leidenschaft und risikobereiter Geist, den wir in diesem Film erfassen wollen."

Weitere Informationen zu dem Projekt liegen noch nicht vor.