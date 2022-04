CINEMACON International Day: Martin Moszkowicz ausgezeichnet

Constantin-Chef Martin Moszkowicz wurde am ersten Tag der Kinomesse CinemaCon in Las Vegas mit dem Career Achievement in Film Award ausgezeichnet. Davor hatte er sich im Rahmen des International Day in dem Panel "Blockbuster Or Bust" für die Zukunft von Kinofilmen

Für eine kurze Weile war die CinemaCon die CinemaConstantin: Nachdem bereits im März angekündigt worden war, dass Constantin-Chef Martin Moszkowicz am ersten Tag der Kinomesse CinemaCon in Las Vegas mit dem Career Achievement in Film Award ausgezeichnet werden würde, konnte er den Preis nun entgegennehmen - an seinem Geburtstag (Glückwunsch!) obendrein. In einem exklusiv angefertigten Einspieler gratuliertem ihm Weggefährten wie Oliver Berben, Jeremy Bolt, Roland Emmerich, Patrick Wachsberger, Milla Jovovich und Paul WS Anderson zu der besonderen Auszeichnung, die erstmals einem Deutschen zugesprochen wurde. Die Laudatio hielt Steve Nibbs, COO von Vue International. Ausgezeichnet wurden überdies u. a. MGM-Chefin Mary Parent und der per Video aus Europa von den Vorbereitungen für "Dune 2" zugeschaltete Denis Villeneuve als Filmmakers of the Year und Renana Teperberg, COO der Cineworld Group, für Global Achievement in Exhibition.

Unmittelbar davor hatte sich Moszkowicz im Rahmen des International Day in dem Panel "Blockbuster Or Bust" optimistisch gezeigt, die Kinoindustrie werde sich auch diesseits der großen Hollywood-Blockbuster wieder erholen, auch wenn die Folgen der Pandemie über die nächsten Jahre hinweg eine große Herausforderung blieben und nur im Schulterschluss von Produzenten, Verleiher und Kinos gemeistert werden können. Er betonte, dass Constantin die bewährte Strategie auch in den kommenden Jahren nicht ändern werde: "Kino ist, wer wir sind." Vielleicht würden es künftig ein paar Filme weniger sein: "Aber wir werden uns bemühen, das gutzumachen, indem wir noch bessere und kommerziellere Filme herstellen."

Zuvor hatte er dem anwesenden Publikum vermittelt, dass erfolgreiches Local-Product den Unterschied mache, ob ein Kinojahr in Deutschland als erfolgreich angesehen werden kann oder nicht. "Die großen Hollywood-Filme sind ohnehin da, sie laufen überall auf der Welt - sie machen zwischen 55 und 60 Prozent Marktanteil aus", sagte Moskzowicz. "Wenn zusätzlich eine Reihe deutscher Filme an den Kassen besonders gut funktioniert, spiegelt sich das positiv in den Gesamtzahlen wider. Bei Constantin gelingt es uns alle zwei oder drei Jahre, einen Film in den Markt zu bringen, der allein mehr als 50 und bis zu 100 Millionen Dollar einspielt. Für uns gibt es keinen Grund, von dieser Strategie abzuweichen."

Unter anderem sprach Moszkowicz vor dem internationalen Publikum vom beachtlichen Erfolg der Eberhofer-Filme in Bayern und dem ungewöhnlichen Erfolgskonzept von Das perfekte Geheimnis": Vom italienischen Original gebe es weltweit 42 lokale Remakes; in China habe man damit 100 Mio. Dollar Boxoffice gemacht, in Deutschland immerhin 60 Millionen Dollar Einspiel. Entsprechend befände man sich beispielsweise mit der französischen Pathé ständig im Austausch über Konzepte, die sich auf die jeweiligen lokalen Märkte übertragen ließen.

Sarah Lewthwaite, CCO der Datenanalyse-Firma Movio, belegte anhand von ihrer Firma erhobenen Zahlen, dass auf den ersten Blick die großen Blockbuster das Geschäft treiben, aber ein diverses Angebot spürbar zu einem gesunden Markt beiträgt. Vuw-COO Steve Knibbs merkte an, dass Zahlen aus seiner Sicht immer interessant seien, aber doch nicht alles über das Publikum aussagten. Moszkowicz stimmte ihm zu, betonte aber, dass man gar nicht genug Daten sammeln und teilen könne, um einen sich immer schneller wandelnden Markt begreifen und entsprechend handeln zu können.