"Hubert ohne Staller": ARD ist happy und dreht weiter

Noch vor dem Finale der der zehnten Staffel der Vorabendserie "Hubert ohne Staller" am kommenden Mittwoch (27. April) zieht die ARD positive Bilanz. Durchschnittlich 2,422 Mio. Zuschauer:innen sahen die bislang 15 ausgestrahlten der Jubiläumsstaffel. Der Marktanteil liegt bei 10,2 Prozent, in Bayern sogar bei 16,4 Prozent. In der Mediathek wurden die neuen Folgen bislang vier Millionen Mal abgerufen.

In der Zwischenzeit laufen bereits die Dreharbeiten zur elften Staffel der Gemeinschaftsproduktion von Leonine Studios und Entertainment Factory. Sechs Folgen sind bereits abgedreht, sechs weiteren folgen ab Ende April. Das bestens bewährte Ensemble um Christian Tramitz, Michael Brandner, Katharina Müller-Elmau, Paul Sedlmeir, Mitsou Jung, Susu Padotzke und Hannes Ringlstetter ist unverändert an Bord.

Die Headwriter sind Philip Kaetner und Oliver Mielke, Regie führen Werner Siebert (vier Folgen), Carsten Fiebeler (sechs Folgen), Manuel Weiss (zwei Folgen). "Hubert ohne Staller" entsteht Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Oliver Mielke, Executive Producer Bettina Ricklefs vom federführenden BR. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Elmar Jaeger.

Im Anschluss an die zehnte Staffel zeigt die ARD ab 4. Mai sieben Folgen der neunten Staffel als Wiederholung.