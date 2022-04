Foto des Tages: "Die Biene Maja - Das geheime Königreich" feiert Premiere

Kino

Am Sonntagnachmittag lockten die kleine, freche, schlaue Biene Maja und ihre Freunde zahlreiche Fans in die ASTOR Film Lounge im ARRI München zur Weltpremiere von "Die Biene Maja - Das geheime Königreich". Auf dem gelben Teppich waren (v.l.n.r.): Produzent Thorsten Wegener (Studio 100), Produzent Martin Krieger (Studio 100), Fred Kogel (Leonine Studios), Bernhard zu Castell (Leonine Studios), Theresa Zertani, Judith Erber (FFF Bayern), Jasna Vavra (Leonine Studios), Sasha und Produzent Benjamin Ey (Studio 100). Leonine Studios startet "Die Biene Maja - Das geheime Königreich" am 5. Mai in den deutschen Kinos. Foto: Andreas Büttner/Leonine Studios (PR-Veröffentlichung)